Güneydoğu Anadolu Bölgesi ihracatını artırıyor!

2022 yılının mart ayında bölge ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında artarak 1 milyar 184 milyon 420 bin dolar seviyesine geldi. Dış ticarette bölgenin lokomotifi konumundaki Gaziantep ise mart ayını 1 milyar 19 milyon 824 bin dolarlık ihracatla tamamlayarak bir önceki yıla göre yüzde 16,7’lik artış oranı yakaladı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, bölge için tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamlarına ulaştıklarını bildirdi.

Kileci, “Küresel çapta yaşanan olumsuz hava ve siyasi sorunların dünya ekonomisine negatif etkilerine rağmen hem bölgemiz hem de ilimiz Gaziantep için ihracat performansımızdaki istikrarlı artışın devam ettiğini söylemek mümkündür. Geçtiğimiz ay Gaziantep gerçekleştirdiği ihracatla tarihinde ilk kez 1 milyar doları aşarak yeni bir rekora imza atmıştır. Bu başarının gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan tüm ihracatçılarımızı kutluyorum. Yine Gaziantep’ten bin 870, bölgemizden ise 2 bin 659 aktif ihracatçı sayısı ile tüm zamanların en yüksek ihracatçı sayısına ulaştık. Tüm zorluklara rağmen bu rakamlara ulaşmayı başaran ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum.” şeklinde konuştu.

“Gaziantep’ten yüze 15,7 bölgeden ise yüzde 18,5’lik ihracat artışı”

2022 yılı genelindeki ihracat rakamlarını da paylaşan Kileci, “Ocak-Mart 2022 döneminde bölgemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,5’lik artışla ihracatını 3 milyar 105 milyon 318 bin dolar seviyesine çıkardı. Aynı dönemde Gaziantep de 2 milyar 645 milyon 122 bin dolarlık ihracatıyla geçtiğimiz yıla göre rakamlarını yüzde 15,7 oranında artırdı.” ifadelerini kullandı.

Kileci, dünyayı etkisi altına alan salgının ekonomide bıraktığı olumsuz etkilerin henüz bertaraf edilememişken Rusya’nın Ukrayna saldırısı ile bilinmezliğe sürüklenen dünya ve ekonomi gündemine karşın bölge ihracatçısının zorlukların üstesinden azimle geldiğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Küresel çapta içinde bulunduğumuz atmosferde yaşanan belirsizlik ve dalgalanmalara rağmen bölgemiz istikrarını sürdürerek ihracat potansiyelini artırıyor. Şubat ayında olduğu gibi mart ayında da bir önceki yıla göre ihracat rakamlarımızı kayda değer oranda yukarı taşıdık. 2022 yılının en yüksek ihracat değerine de geçtiğimiz ay ulaştık, devam eden süreçte de bu başarıyı sürdüreceğimize olan güvenimiz tam. En büyük pay elbette ki ihracatçılarımızın çalışkanlığı, azmi ve inancına ait. Bölgemizin kalkınmasına ve ülke ekonomisine değer katan tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum.” dedi.

Bölge ihracatında en büyük paya sahip ülkeler ve ürün grupları hakkında da bilgi veren Kileci, Ortadoğu ülkelerinin yüzde 39,7 payla ilk sırada yer aldığını, AB ülkelerinin yüzde 18 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin de yüzde 17,2 payla üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

“En çok Irak, ABD ve Suriye’ye ihracat yapıldı”

2022’in ocak-mart ayları arasında toplam 181 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kileci, “Irak, ABD, Suriye, İtalya, İngiltere, Almanya, Libya, Cibuti ve İran, bölgemiz ihracatında ilk sıralarda yer alan ülkelerdir. Ürün gruplarına baktığımızda ise bölgemizden en çok makine halıları, değirmencilik ürünleri, pastacılık ürünleri, iplikler, kumaşlar, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, demir-çelik mamulleri, diğer gıda müstahzarları ile ağaç ve orman ürünleri ihraç edildiğini görüyoruz.” diye konuştu.

Ocak-Mart Döneminde Gaziantep’ten 2 milyar 645 milyon 122 bin dolarlık ihracat

2022 yılının başından günümüze 2 milyar 645 milyon 122 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Gaziantep’in kümülatif bazda Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren 5’inci ili konumunu koruduğunu söyleyen Kileci, ihracatın ithalatı karşılama oranında Gaziantep’in yüzde 129 seviyesinde olduğunu belirtti.

Gaziantep, dış ticaret verileriyle Türkiye’ye rol model olabilecek bir şehir olduğunu belirten Kileci, hedeflerinin en kısa zamanda Gaziantep’i Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren illeri içinde daha da yukarılara taşımak olduğunu vurguladı.

Gaziantep’ten en çok ihraç edilen ürünlerin, tekstil ve hammaddeleri, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, halı, kimyevi maddeler ile demir, demir dışı metaller olduğunu bildiren Kileci, 2022 yılı mart ayında Kahramanmaraş'ın 150 milyon dolar, Mardin'in 112 milyon dolar, Malatya'nın 46 milyon dolar, Diyarbakır'ın 23,2 milyon dolar Şanlıurfa'nın 21,6 milyon dolar, Kilis'in 6,7 milyon dolar ve Adıyaman'ın 5,6 milyon dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi de tüm güçlüklere rağmen Gaziantep’ten mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,7 oranında artışla 1 milyar 19 milyon 822 bin dolar ihracat gerçekleştirildiğini söyledi.

Ünverdi, ilk çeyrekte ise Gaziantep’ten geçen yılın ocak-mart dönemine göre yüzde 15,7 artışla 2 milyar 645 milyon 119 bin dolar ihracat yapıldığını belirterek, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 2 milyar 286 milyon 483 bin dolar olduğunu anımsattı.

“Artık kâr yapmaktan vazgeçtik”

Küresel ekonomi zincirinde yaşanan sorunlar ve girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlara rağmen Gaziantepli sanayicilerin azimle çalışmaya devam ettiğini belirten Ünverdi, “Sanayicilerimiz, ihracatçılarımız, çalışanlarımız ülkemizin kalkınması için büyük bir mücadele veriyor. Hepsini yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Maalesef zor bir dönemden geçiyoruz. Sanayicilerimizin artan maliyetlerle birlikte rekabet gücü azalıyor. Kâr marjlarımız düşüyor ve artık kâr yapmaktan vazgeçtik, çarkları döndürmeye çalışıyoruz. İhracat rakamlarımız artıyor ama burada da ürün bazında bir artış ve kâr elde etmekten çok artan girdi fiyatlarının ürün fiyatlarımıza yansımasının sonucunu görüyoruz.” dedi.

Bugün açıklanan mart ayı enflasyon rakamlarına da değinen Ünverdi, “Küresel ekonominin en büyük sorunu haline gelen enflasyon konusu ülkemizdeki etkisini maalesef artırıyor. Mart ayı itibarı ile yıllık bazda üretici fiyat endeksindeki artışlar tüketici fiyat endeksinin yaklaşık iki katına ulaşmış durumdadır. Bu artışlar maalesef tüketici fiyatlarına da yansımakta ve enflasyonist bir döngüyü tetiklemektedir.” diye konuştu.

“Enerjideki artışlar kontrol altına alınmalıdır”

Enerji maliyetlerindeki artışlara da dikkat çeken Ünverdi, sanayiciler olarak tüm dünyada yaşanan enerji arzındaki sıkıntıları ve Rusya-Ukrayna savaşıyla yaşanan krizin etkilerini göz önünde bulundurduklarını ancak küresel piyasada hammadde ve lojistik fiyatlarındaki olağanüstü artışlara enerji maliyetlerindeki yüksek artışların da eklenmesinin sanayicilerin rekabet gücünü olumsuz etkilediğini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Sanayi doğalgazına ocak ayında yüzde 50 oranında yapılan zammın ardından nisan ayı zammı ile birlikte ilk 4 aylık dönemde yüzde 100 oranında zam gerçekleşmiş oldu. Tek seferde yüksek oranlı artışlar maalesef sektörlerimizin maliyet hesaplamalarında anlık revizyonlara gitmelerine neden oluyor. Sürdürülebilir sanayi ve ekonomi için bu artışlar kontrol altına alınmalıdır.”

Türkiye’nin en çok ihracat yapan beşinci ili Gaziantep, mart ayında 1 milyar 19 milyon 822 bin dolarlık ihracatıyla 2022 ocak-mart döneminde 2 milyar 646 milyon 385 bin dolara ulaşarak Türkiye ihracatının yüzde 4,8’ini gerçekleştirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan mart ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, “Çalışmalarımız meyvesini veriyor, Gaziantep büyümeye devam ediyor. Mart ayında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirerek büyük bir başarıya imza attık. Dış ticaretteki bu başarının asıl mimarı ihracatçı üyelerimizi ve tüm çalışanlarını kutluyorum.” dedi.

“Gaziantep büyümeye devam ediyor”

Gaziantep’in, 2021 yılındaki başarılı performansını 2022 yılında da üstüne koyarak devam ettirdiğini belirten Yıldırım, mart ayı ihracat rakamlarını şu şekilde değerlendirdi:

“Her ne kadar zorlu günlerden geçsek de Gaziantepliler tüm zorluğa rağmen üretmekten, çalışmaktan, şehrine ve ülkesine değer katmaktan geri durmuyor. İhracatçı üyelerimizin bu azmi de açıklanan ihracat verileriyle ortaya konuyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,81 oranında artış sergileyerek 1 milyar doların üzerine çıkan aylık ihracatımızla 2022 yılı ilk çeyreğinde 2 milyar 646 milyon 385 bin dolara ulaşmayı başardık. Bu veriyle birlikte de bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 15,79 artış yakaladık. İlk çeyrekte elde ettiğimiz bu başarıyla birlikte Türkiye ihracatındaki payımız da 4,8 oldu. Veriler bizim için çok güzel fakat bu başarılı performansın sürdürülebilmesi için artan girdi maliyetlerinin düşmesi, yatırım iştahının da artması gerek. İhracatta üretim kapasitesi yüzde 80 ancak bugün açıklanan enflasyon verilerine göre Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 114,97 ve bu da bize, maliyetlerin her geçen gün daha da arttığını gösteriyor.” (İLKHA)