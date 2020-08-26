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Aktüel Güney ve Kuzey Kore Bavi tayfununa hazırlanıyor
Aktüel

Güney ve Kuzey Kore Bavi tayfununa hazırlanıyor

Yeniakit Publisher
2020-08-26 10:22:42 -
Güney ve Kuzey Kore Bavi tayfununa hazırlanıyor

SEUL (AA) - Güney Kore ve Kuzey Kore, Kore Yarımadası'na hızla yaklaştığı tahmin edilen Bavi tayfununa karşı önlemler almaya başladı.

Kore Yarımadası'nı bu yıl vuracak en güçlü tayfunlardan biri olması beklenen Bavi öncesi Güney Kore'de yüzlerce uçuş iptal edildi.

Saatteki rüzgar hızı maksimum 162 kilometreyi bulan Bavi tayfunu, halihazırda Güney Kore'nin güneyindeki Jeju Adası'nın batı kıyısı açıklarında etkili olurken, adada ağaçlar ve tabelalar devrildi. Tayfun nedeniyle herhangi bir yaralanma ya da can kaybına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Jeju'da 330'dan fazla iç ve dış hat uçuşunun yanı sıra gemi seferleri de iptal edildi.

Güney Kore'nin Meteoroloji Ajansı, tayfunun, yarın erken saatlerde Kuzey Kore'nin batısında karaya ulaşmadan önce, gece saatlerinde ana karayı etkilemeye başlayacağını bildirdi.

Ajans, "çok kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağışların" yol açacağı olası "ciddi zararlar" konusunda uyardı.

Güney Kore İçişleri ve Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, halka açık parkların kapatıldığı ve yüzlerce balıkçı teknesi ve diğer gemilerin tahliye edildiği belirtildi.

- Kuzey Kore lideri Kim'den tayfuna karşı uyarı

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın haberi göre, Kuzey Kore lideri Kim, iktidardaki Kore İşçi Partisinin toplantısında yaptığı konuşmada, yaklaşan tayfunun ülkeye getireceği tehlikelere karşı hazırlıklı olunması konusunda uyardı.

Kim, tayfundan kaynaklanan kayıpları ve hasarı en aza indirmek için kapsamlı hazırlıklar yapılması çağrısında bulundu.

Kuzey Kore'nin pek çok bölgesinde tayfun uyarısı yapılırken, yetkililer, balıkçı teknelerini tahliye etmeye, binalar, çiftlikler ve demir yollarında koruyucu önlemler almaya başladı.

Tayfunun, kısa zaman önce şiddetli yağışların yol açtığı sellerin, evlere ve ekinlere büyük zarar verdiği Kuzey Kore'deki tahribatı artırmasından endişe ediliyor.

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