Güney Sudan'dan dikkat çeken olay karar! Binlerce çocuğun okula kaydı için adım: 70 milyon ABD doları aştı

Güney Sudan hükümeti, küresel yardım kuruluşu Save the Children ile işbirliği yaparak Cuma günü 135.000 çocuğun 14 ilçedeki okullara kaydedilmesini amaçlayan yeni bir çok yıllı dayanıklılık programı başlattı.Education Cannot Wait (Eğitim Beklemez) ve Global Partnership for Education (Küresel Eğitim Ortaklığı) tarafından finanse edilen 70 milyon ABD doları tutarındaki program, çocukların ve ergenlerin fiziksel ve zihinsel refahını destekleyerek kaliteli eğitime güvenli erişimlerini sağlamak için bütünsel ve bağlamsal bir müdahale paketi sunmayı amaçlıyor.

Genel Eğitim ve Öğretim Bakanı Awut Deng Achuil, hükümetin ülke genelinde ücretsiz eğitim başlattığını ve eğitimin şu anda ülkede verilen ikinci bir savaş niteliğinde olduğunu, hükümetin tüm çocukların okula kaydedilmesini sağlamak istediğini aktardı.Lakes Stateno'daki açılış töreninde hiçbir çocuğun geride bırakılmayacağını söyleyen bakan, kabile şeflerini cinsiyet ayrımı yapmaksızın tüm çocukların okula gitmesine izin vermeye çağırarak, "Ülke genelinde eğitime destek olalım" dedi.Education Cannot Wait direktörü Yasmine Sherif ise çocuklarını okula kaydettirmeye karar veren tüm Güney Sudanlı ebeveynleri takdir ettiğini belirtti.