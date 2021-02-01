Güney Kore'ye sığınan Kuzey Koreli diplomat konuştu: Kim bunu yapamaz

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 2 zirve yapıp nükleer silahlarla ilgili adımlar ve vaatler alan, ama bunun devamını getirmeyen Donald Trump'ın ABD Başkanlığını Joe Biden'a devretmesinin ardından, Washington'ın yeni Pyongyang politikası merak konusu oldu.

Böyle bir dönemde ABD merkezli CNN'e konuşan Güney Kore'ye sığınmış Kuzey Koreli diplomat Ryu Hyun-woo, Kim'in nükleer silahlardan vazgeçmeyeceği, ama ekonomiyi felç eden uluslararası yaptırımları bertaraf edebilmek için nükleer silahlarda azaltmaya gitmeyi müzakere edebileceğini belirtti.

"Kuzey Kore'de nükleer güç ile rejimin istikrarı doğrudan birbirine bağlı" diyen Ryu, 'Kim'in büyük ihtimalle rejimin hayatta kalmasının anahtarını nükleer silahlarda gördüğünü' söyledi.

'Önceki ABD yönetimlerinin Kuzey Kore ile müzakerelerde en baştan tümden nükleer silahlardan arınma talep ederek kendilerini köşeye sıkıştırdığını' belirten eski diplomat, "ABD nükleer silahsızlaştırmadan geri adım atamaz ve Kim Jong Un nükleer silahsızlanmayı gerçekleştiremez" dedi.

'Düşman kardeş' ülkeye iltica eden Kuzey Koreli diplomatlar kervanının son halkası olan eski Kuveyt Büyükelçiliği Maslahatgüzarı'nın Eylül 2019'da ailesiyle Güney Kore'ye sığındığı ancak geçen hafta kamuoyuna açıklandı.

Eşiyle birlikte kızlarına daha iyi bir hayat sunmak istediklerini, bu yüzden Kuveyt'te yaşarken bir ay boyunca kaçış planı yaptıklarını anlatan Ryu, yakalanmaları halinde Kuzey Koreli ajanlarca Pyonyang'a götürülüp cezalandırılacak olmalarının kesin olmasına rağmen bu tehlikeyi göze aldıklarını belirtti.

Kızlarına okula götüreceklerini söyleyip yolda "Özgürlüğü bulmak için annen ve babanla gel" dediklerini, önce şoke olan kızlarının sonunda "Tamam" dediğini aktaran Ryu, böylece ailesini Güney Kore'nin Kuveyt Büyükelçiliğine götürdüğünü söyledi.