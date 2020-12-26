Güney Koreli otomobil devi iflas etti

Güney Koreli otomobil üreticisi SsangYong, 55 milyon dolarlık kredi borcu sebebiyle iflas başvurusunda bulundu. Firma, yabancı finans kuruluşları ile geri ödeme sürelerini ertelemek için bir anlaşmaya varılamadığını belirtti.

Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "İçinde bulunduğumuz süreçten çıkmak için bütün seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadelerine yer verildi.

SsangYong, 10 yıl önce de iflasın eşiğinden dönmüştü. Hindistan merkezli otomobil üreticisi Mahindra, SsangYong'un yüzde 75'ini satın alarak markayı iflastan kurtarmıştı. Ancak görünen o ki yapılan bu müdahale de işe yaramadı.