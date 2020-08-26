Güney Kore'de grev yapan doktorlara "işe dönün" emri verildi

SEUL (AA) - Güney Kore'de sağlık yetkilileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen greve giden binlerce doktora işe dönmeleri emri verdi.

Başkent Seul'de, hükümetin tıp öğrencilerinin sayısını artırma planını protesto amacıyla intern doktor ve asistanların başlattığı 3 günlük greve bugün doktorlar da katılıyor.



Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, greve katılarak işe dönmeyi reddeden doktorların ruhsatlarının askıya alınacağını ya da iptal edileceğini, hatta bu kişilerin 3 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Park, "Hükümet, Kovid-19 krizi sırasında insanların hayatlarını ve güvenliği rehin alan herhangi bir kolektif eyleme sert karşılık verecektir." ifadesini kullandı.

Grev nedeniyle Seul'deki büyük hastanelerde çalışma saatleri azaltıldı ve bazı ameliyatlar ertelendi.

Güney Kore Sağlık Bakanlığı, Kore Tıp Birliği ve Kore İntern/Stajyer Doktor Birliği dahil doktor örgütlerinin hükümetle yürütülen müzakerelerden duyulan memnuniyetsizliği dile getirmesinin ardından ülke çapında 2 binden fazla sağlık merkezinin grev çerçevesinde kapatılmasının planlandığını duyurdu.

Tıp öğrencilerinin sayısının artırılmasının sağlık sektörüne ayrılan ilave fonun gereksiz kullanımı olacağını savunan doktor adaylarının grevinin, sağlık sistemine etkilerinin büyük olmasından endişe ediliyor.

Seul hükümeti, Kovid-19 salgını gibi kamu sağlığı krizlerine daha iyi hazırlanmak için gelecek 10 yılda tıp öğrencilerinin sayısının 4 bin artırılmasının hedeflendiğini açıklamıştı.

