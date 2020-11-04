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Aktüel Güney Kore, mayınlı sınırı geçerek ülkeye girmeye çalışan Kuzey Koreliyi yakaladı
Aktüel

Güney Kore, mayınlı sınırı geçerek ülkeye girmeye çalışan Kuzey Koreliyi yakaladı

Yeniakit Publisher
2020-11-04 10:17:09 -
Güney Kore, mayınlı sınırı geçerek ülkeye girmeye çalışan Kuzey Koreliyi yakaladı

SEUL (AA) - Güney Kore'de güvenlik güçlerinin mayın döşeli sınır bölgesini geçerek ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışan Kuzey Koreli bir kişiyi yakaladığı bildirildi.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin doğusundaki mayınlı sınır hattını geçen kimliği belirsiz bir kişinin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada, ülkeye kaçak yollardan girmeye çalışan Kuzey Korelinin gözaltına alındığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kuzey Kore tarafı olayla ilgili açıklama yapmazken, Seul yönetimi Kuzey Kore ordusunda herhangi bir olağan dışı faaliyet tespit edilmediği bilgisini paylaştı.

Son 20 yılda çoğu Çin üzerinden olmak üzere en az 30 bin Kuzey Koreli kaçak yollardan Güney Kore'ye giriş yaptı.

İki ülke arasında yaklaşık 250 kilometre uzunluğunda, dünyanın en ağır korunan sınırı olarak değerlendirilen ve mayın döşeli bir sınır bulunuyor.

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