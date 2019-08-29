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Güney Kore Japonya'yı dürüst olmamakla suçladı

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
Güney Kore Japonya'yı dürüst olmamakla suçladı

ANKARA (AA) - Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, Japonya'yı savaş döneminin tarihi gerçekleri ve ülkesine ihracat kısıtlamaları getirme amacı konusunda "dürüst olmamakla" itham etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Moon, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Japonya (Güney Kore'ye yönelik) ekonomik misilleme nedenlerini dürüstçe açıklamadı ve (bu tutumunu) asılsız bir şekilde ve sık sık argümanlarını değiştirerek haklı göstermeye çalıştı. Sebepleri ne olursa olsun Japon hükümetinin, ekonomiyi tarihsel problemleriyle ilişkilendirdiği açık. Bunun çok dürüst olmayan bir tutum olduğunu söylemeden edemeyeceğim." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın tarihe bakış açısında da dürüst olmadığı değerlendirmesinde bulunan Moon, "Kore ve Asya'daki diğer birçok ülke mutsuz bir geçmişe sahip ve sorumlusu Japonya idi.Bu yadsınamaz bir gerçek. Japon hükümetinin, ülkenin geçmişteki yanlışlarını kabul etmeyen veya pişmanlık duymayan tutumuyla tarihi çarpıtma arayışı, mağdurların acılarına ve yaralarına tuz basıyor." dedi.

- Güney Kore ile Japonya arasındaki dış ticaret tartışması

Japonya, Güney Kore'nin ihracatında önemli yer tutan ekran ve yarı iletkenlerin yapımında kullanılan üç kimyasal maddenin satışını, bireysel izne bağlı hale getirmişti.

Güney Koreli yetkililer, kısıtlamanın uluslararası hukuku ihlal ettiğini öne sürerek Japonya'yı Dünya Ticaret Örgütüne (DTÖ) şikayet edeceklerini açıklamıştı.

Seul yönetimi, söz konusu kararı, Güney Kore'de mahkemelerin, Japonya'nın Kore Yarımadası'nda 1910-1945'te sömürge yönetimi altında Japon şirketlerinin zorla çalıştırdığı işçiler için verdiği tazminat kararlarına misilleme olarak görmüştü.

Japon tarafı ise kararın, ithal ürünlerdeki denetim eksiklikleri ve ulusal güvenlik riskleri nedeniyle alındığını belirtmiş, uluslararası hukuka uygun olduğunu savunmuştu.

Japonya, 2 Ağustos'ta Bakanlar Kurulunda aldığı kararla, Güney Kore'yi imtiyazlı ticaret statüsündeki ülkeler listesinden çıkardığını, kararın 28 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini açıklamıştı.

Seul yönetimi, bunun üzerine, geçen hafta Japonya ile Ekim 2016'da imzaladığı ve iki ülkenin gizli askeri istihbarat bilgilerini birbirleriyle ve üçüncü taraf olarak ABD ile paylaşmalarına olanak sağlayan anlaşmayı, tek taraflı feshettiğini duyurmuştu.

İki ülke, önceden de birbirlerini, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına aykırı olarak, Kuzey Kore'ye bazı stratejik maddeleri yasa dışı şekilde ulaştırmakla itham etmişti.

Öte yandan, Güney Kore Dışişleri Birinci Bakan Yardımcısı Ço Sei-young, dün Japonya'nın Seul Büyükelçisi Yasumasa Nagamine'yi bakanlığa çağırarak Tokyo yönetiminin Güney Kore'yi "imtiyazlı ticari ortaklar listesi"nden çıkarma kararını protesto etmişti.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:02
  1. Güney KORE
  2. Japonya

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