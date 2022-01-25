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Ekonomi Güney Kore ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü!
Ekonomi

Güney Kore ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü!

Güney Kore ekonomisi 2022 yılının son çeyrek döneminde tahminlerin üzerinde büyüme kaydetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 12:36:00 -
Güney Kore ekonomisi tahminlerin üzerinde büyüdü!

Güney Kore Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülke ekonomisi geçen yılın son çeyrek döneminde bir önceki döneme göre yüzde 1,1 büyüdü. Rakam analistlerin beklentisi olan yüzde 0,9'u aştı.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında ise büyüme yüzde 4,0 oldu. Analistler büyümenin yüzde 3,7 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyorlardı.

Böylece 2022 yılının tamamında büyüme yüzde 4,0 oldu.

Güney Kore, üçüncü çeyrek dönemde bir önceki döneme göre yüzde 0,3, geçen yıl aynı döneme göre yüzde 4,0 büyümüştü.

kaynak: Dünya

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