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Dünya Güney Kıbrıs Rum yönetimi PKK’ya göz yumuyor!
Dünya

Güney Kıbrıs Rum yönetimi PKK’ya göz yumuyor!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, terör örgütü PKK’nın bölgedeki faaliyetlerine destek veriyor.

Yeniakit Publisher
2022-09-02 10:40:00 -
Güney Kıbrıs Rum yönetimi PKK’ya göz yumuyor!

Örgütün gerçekleştirdiği ilk terör saldırısı olan Eruh baskının tarihi olan 15 Ağustos’ta Kıbrıs Trodos’ta propaganda yapan PKK’lılar, geçtiğimiz günlerde de Limassol, Lefkoşa ve Larnaka kentlerinde imza stantları kurdu. 20 Ocak’ta PYD, Rum Yönetiminde temsilcilik açmış ve örgüte bağlı çok sayıda STK’nın kurulmasına izin verilmişti. Kurulan bu STK’lar aracılığıyla bağış adı altında örgüte paralar toplatılırken, diğer taraftan da propaganda ile insani kaynak sağlamaya çalışılıyor. Örgütün birkaç gündür devam ettiği Güney Kıbrıs’taki Limassol, Lefkoşa ve Larnaka kentlerinde sözde imza stantlarında amaç imza toplamak olmadığı açıkça görülüyor. Örgütün paçavraları ve PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin bulunduğu tişörtlerle propaganda yapılıyor. PKK’nın terör listelerinden çıkarılması için düzenlenen bu gösterilerde konuşan, sözde Kıbrıs Kürt Halk Meclisi Komisyon sözcüsü Kamil Akalın, “PKK özgürlüğün savunucu gücüdür. Bizim için imza sayısının bir önemi kalmadı. İmza kampanyası amacına ulaşana kadar mücadelemiz sürecektir” sözleriyle kampanyanın göstermelik bir bahane olduğunu, amacın örgütün propagandası olduğunu açıkça ortaya koyuyor.

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