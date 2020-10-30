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Aktüel Güney Afrikalı Müslümanlar, Fransa'yı protesto etti
Aktüel

Güney Afrikalı Müslümanlar, Fransa'yı protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-10-30 12:31:42 -
Güney Afrikalı Müslümanlar, Fransa'yı protesto etti

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'da Müslümanlar, Fransa'da başta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron olmak üzere bazı yetkililerin Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunmalarını ve İslam karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Müslüman Yargı Konseyi (MSJ) üyeleri, ülkenin Cape Town şehrindeki Fransız Konsolosluğu önünde gösteri düzenledi.

Ellerinde "Peygamberime Dokunma", "Fransız Ürünlerine Boykot" yazılı pankart ve mesajlar taşıyan göstericiler, sık sık salavat getirdi.

Facebook üzerinden canlı yayınlanan protestoya katılanlar, Fransız yetkililerin özür dilemesi gerektiğini belirterek, Güney Afrika yönetiminin de Fransa'nın saygısızlığına tepki göstermesini istedi.

Fransa'da Macron yönetiminin son zamanlarda Müslümanları ve ibadet yerlerini hedef almasıyla ülkenin farklı şehirlerinde de benzer İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başlanmıştı.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

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