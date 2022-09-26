Güney Afrika'dan Türkiye'ye "ortaklık" teklifi

Donanım ve kabiliyet bakımından Afrika'nın ikinci en büyük askeri gücü kabul edilen Güney Afrika ordusu, Sahra Altı bölgesinde "en güçlü ordu" olarak kabul ediliyor.

Yüksek yerli silah ve mühimmat kullanım oranıyla öne çıkan Güney Afrika savunma sanayisi, komplike sistemleri de içeren geniş bir ürün yelpazesine sahip. Ülke bu ürünleri, aralarında Avrupa ve Körfez ülkelerinin de bulunduğu 70 kadar ülkeye ihraç ediyor.

Güney Afrika özellikle kara ordularının donanımında yüksek yerlilik oranına sahip. G-6 Obüsü, Rooikat, Mbombe, Mamba, Ratel, Casspir gibi farklı türden zırhlı askeri araçlar, R5 piyade tüfeği, Vektör SS-77 makineli tüfeği, Bateleur çok namlulu roketatar platformu, Güney Afrika savunma sanayisinin ürettiği ürünlerden bazıları.

Ülkenin savunma sanayisi ayrıca karadan havaya füze, insansız hava aracı, radar sistemleri ve elektronik harp sistemleri gibi daha karmaşık ve ileri teknoloji içeren platformları da üretebiliyor.

Ulusal Konvansiyonel Silahlar Kontrol Komitesi (NCACC) raporuna göre, Güney Afrika 2021 yılında 67 ülkeye 3,3 milyar rand (yaklaşık 3,3 milyar Türk lirası), bu yılın ilk 6 ayında da 70 ülkeye 1,4 milyar rand (yaklaşık 1,4 milyar Türk lirası) değerinde savunma sanayisi ürünü ihraç etti.

Potansiyel ortak

Geçen hafta ülkenin başkenti Pretorya yakınlarındaki Waterkloof Hava Üssü'nde düzenlenen Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı'nda (AAD 2022), Türkiye ile Güney Afrika savunma sanayileri birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı buldu.

Türkiye, Afrika'nın en büyük, dünyanın ise önde gelen savunma fuarlarından olan AAD 2022'ye, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in başkanlığında heyet düzeyinde ve 25 firmayla yoğun katılım göstermişti.

Güney Afrika Savunma Bakanı Thandi Modise, fuarın ilk gününde Başkan Demir'le görüştü ve Türk firmalarının stantlarını gezip, ürün ve teknolojileri hakkında bilgi aldı.

Modise, AA muhabirine verdiği demeçte, Türkiye'nin bu denli geniş katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Türkiye'yi kazanmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Bu da her ikisi de bölgelerinin en büyük askeri gücü olan ve güçlü savunma sektörlerine sahip Türkiye ile Güney Afrika arasında potansiyel iş birliği ve ortaklığını tekrar gündeme getirdi.

"Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin farkındayız"

Güney Afrika Genelkurmay Başkanı Orgeneral Rudzani Maphwanya da iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliği ve ortaklık fırsatını AA muhabirine değerlendirdi.

Maphwanya, savunma sanayisindeki yeniliklerle ilgilenen Güney Afrika'nın özellikle mobilite ve zırh konusundaki yeniliklere odaklandığını ve bu alanda iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Türk savunma sanayisinin ürün ve teknolojilerinin ülkesinin ihtiyaçlarıyla örtüştüğüne işaret eden Maphwanya, "Türk sanayisinin kabiliyetlerinin farkındayız. Türk savunma sanayisi sadece mobiliteye odaklanmakla kalmıyor, aynı zamanda en iyi kalite platformlara da sahip." dedi.

Maphwanya, Güney Afrikalıların halihazırda Türk sanayisiyle iş birliği yaptığını belirterek "Güney Afrika'da kısa ve orta vadede sahip olabileceğimiz ihtiyaçların karşılanmasında Türk savunma sanayisiyle ortaklıklar kurarak ilerleyebileceğimizi görüyoruz." diye konuştu.

Yerli ürün ve teknolojilerle donatılmış Güney Afrika donanmasının da Afrika'nın en gelişmiş donanmalarından biri olduğunu kaydeden Maphwanya, Türk denizcilik endüstrisinin gelişmişlik düzeyinin de farkında olduklarını ve bu konuda da çeşitli iş birlikleri geliştirilebileceğini vurguladı.

İş birliğini dört gözle bekliyoruz

Maphwanya, iki ülkenin denizcilik endüstrisinde iş birliği geliştirmesinin önemine işaret ederek "Benzer teknolojilere sahibiz, birlikte çalışabilir ve şu anda yapmakta olduğumuz şeyin ötesine geçebiliriz." dedi.

Bu iş birliğinin her iki tarafa da yarar sağlayacağını ifade eden Maphwanya, Türkiye ve Güney Afrika'nın ileri teknoloji sahibi ülkeler arasında yer almasının, dünyada yaşanan sorunlara çözümler üretmek açısından önemli olduğunu söyledi.

Maphwanya, "Ülkelerimizi ve askeri ilişkilerimizi birlikte nasıl geliştireceğimiz konusunda mutabık olduğumuz çerçevede teknoloji paylaşımı ve eğitim yoluyla da ilerleyecek iş birliğimizi dört gözle bekliyoruz." dedi.