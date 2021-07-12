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Gündem Güney Afrika’daki artan vaka sayısı nedeniyle tedbirlerin süresi uzatıldı
Gündem

Güney Afrika’daki artan vaka sayısı nedeniyle tedbirlerin süresi uzatıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde, yüksek vaka ve ölüm sayıları nedeniyle, tedbirlerin uygulanması 14 gün süreyle uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-12 08:40:00 -
Güney Afrika’daki artan vaka sayısı nedeniyle tedbirlerin süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede vaka ve ölüm sayılarındaki artışın önüne geçmek için, daha önce 11 Temmuz'a kadar uygulanması kararlaştırılan 4. seviye tedbirlerin 26 Temmuz'a kadar uygulanmaya devam edeceğini bildirdi. Ramaphosa, hızla yayılan Covid-19'un Delta varyantı nedeniyle ülkede salgının şu ana kadarki en şiddetli dalgasının yaşandığını sözlerine ekledi.  

Güney Afrika'da, son iki haftada yaklaşık 4 bin 200 Güney Afrikalının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Güney Afrika'da ikinci en yüksek tedbir seviyesi olan 4. seviye tedbirler kapsamında 21.00-04.00 saatlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Çalışması zorunlu olmayan kuruluş ve iş yerleri en geç saat 20.00'de kapanıyor. Alkol satışı ile her türlü siyasi, sosyal ve dini toplantı da yasaklar arasında. Cenaze törenlerine ise en fazla 50 kişi katılabiliyor. Ülkede okullar 26 Temmuz'a kadar kapalı kalacak.

Daha önce yalnızca paket servise izin verilen restoranlar 50 kişi üst sınırı ve yüzde 50 doluluk oranıyla müşterilerine hizmet vermeye başlayacak.

Güney Afrika Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 16 bin 302 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam vaka sayısı 2 milyon 195 bin 599'a yükseldi.

Salgın nedeniyle son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 64 bin 289 olarak kayda geçti.

 

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