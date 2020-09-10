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Aktüel Güney Afrika'da Unilever markasına ırkçı reklam tepkisi
Aktüel

Güney Afrika'da Unilever markasına ırkçı reklam tepkisi

Yeniakit Publisher
2020-09-10 17:43:26 -
Güney Afrika'da Unilever markasına ırkçı reklam tepkisi

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika'da gıda, ev ve kişisel bakım ürünleri devi Unilever'e ait TRESemmé markasının siyah kadınların saçlarını beyazlardan daha çirkin olarak gösterdiği öne sürülen reklam tepki çekti.

Markanın reklamını sitesinde yayınlayan perakande şirketi Clicks Group, yaşananlardan sonra halktan özür dileyerek, markaya ait tüm ürünleri raflardan toplayacağını duyurdu.

Clicks Group ve şirkete yönelik protestolar düzenleyen Ekonomik Özgürlük Savaşçıları Partisi (EFF) arasında bugün gerçekleştirilen toplantı sonrası yapılan açıklamada, TRESemmé'in tüm ürünlerinin raftan kaldırılarak yerine yerel markaların konacağı belirtildi.

Açıklamada, Clicks Group'un EFF'nin belirlediği yoksul yerleşimlere hijyen malzemeleri bağışlayacağı belirtildi. EFF'nin de tüm mağazalarda yürüttüğü gösterileri sonlandıracağı kaydedildi.

Söz konusu reklamda, siyah kadınların saçları "yıpranmış, mat, kuru ve kabarık" olarak anlatılırken, beyaz kadınların saçı "normal, ince ve düz" olarak gösterilmişti.

Unilever, reklamda kullanılan ögelerin ırkçı yargılar içerdiğini kabul ederek, yaşananlardan ötürü özür dilemişti.

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