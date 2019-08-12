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Güney Afrika'da kurban eti dağıtıldı!

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Hasene Derneği, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kurban Bayramı dolayısıylaihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:16
Güney Afrika'da kurban eti dağıtıldı!

TDV Heyet Başkanı Mekki Sait Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cape Town'da 350 hisse ve Johannesburg'da ise 700 hisse olmak üzere toplam bin 50 hisse kurban eti dağıttıklarını söyledi.

Erdoğan ayrıca, "Bayram namazını açık alanda binlerce kişinin katılımıyla eda ettik ve hemen akabinde kurbanların kesimine başladık. Kesim ve dağıtım esnasında bayrağımızı gören Müslümanların bize gösterdikleri samimiyet ve muhabbet karşısında insanın metanetini koruması mümkün değil. Her sene olduğu gibi bu sene de milletimizin emanetlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Almanya’daki Türk vatandaşları tarafından kurulan Hasene Derneği ise Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki ihtiyaç sahiplerine 350 hisse kurban eti dağıttı.

Hasene Derneği Temsilcisi Hacı Kurban ise "Bağışı topladık ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için çalışıyoruz, Allah vesile olanlardan razı olsun" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:16
  1. TDV Heyet Başkanı Mekki Sait Erdoğan
  2. Cape Town
  3. Johannesburg
  4. Hasene Derneği
  5. Güney Afrika
  6. kurban eti

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