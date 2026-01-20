  • İSTANBUL
Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!
Dünya

Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güney Afrika'da facia: 14 öğrenci öldü!

Güney Afrika'nın Gauteng eyaletinde bir okul servisi ile kamyonun karıştığı kazada en az 14 öğrenci hayatını kaybetti, 3 öğrenci yaralandı.

üney Afrika, facia gibi bir trafik kazasına sahne oldu. İlkokul ve lise öğrencilerini taşıyan bir servis minibüsü, kamyon ile çarpıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre; Johannesburg'un güneybatısında bulunan Vanderbijlpark kentinde meydana geldi.

Bir özel okula öğrenci götüren servis aracı, önündeki diğer taşıtları sollamaya çalışırken karşı yönden gelen kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, 11 öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Diğer 3 öğrencinin yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği belirtilirken, yaralı 3 öğrencinin ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı. Polis iki sürücünün de kazadan yaralı olarak kurtulduğunu açıkladı. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

