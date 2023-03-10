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Dünya Güney Afrika meclisi, İsrail'le diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme önergesini onayladı
Dünya

Güney Afrika meclisi, İsrail'le diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme önergesini onayladı

Güney Afrika Ulusal Meclisi, İsrail ile diplomatik ilişkilerin seviyesinin düşürülmesine ilişkin önergeyi kabul etti.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 06:50:00 -
Güney Afrika meclisi, İsrail'le diplomatik ilişkilerin seviyesini düşürme önergesini onayladı

Önergeyi meclise sunan Ulusal Özgürlük Partisi'nden (NFP) yapılan açıklamada, İsrail'le diplomatik seviyenin düşürülmesine ilişkin önergenin Ulusal Meclis'te yapılan oylamayla kabul edildiği duyuruldu.

Buna göre, iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi (ANC) ve meclisteki 3'üncü büyük parti Ekonomik Özgürlük Savaşçıları (EFF) tarafından desteklenen önerge, oylamaya katılan 302 milletvekilinden 208'inin desteğiyle kabul edildi.

Güney Afrika, 2018 yılında İsrail'in Gazze saldırılarını protesto amacıyla Tel Aviv'deki Büyükelçisini çekmiş, 2019'da ise bu ülkeyle olan ilişkilerini maslahatgüzar seviyesine indirmişti.

Bu kararın yaklaşık 4 yıl ardından gelen önerge, bu açıdan sembolik önem taşıyor. Öte yandan Meclisin bu kararının, iki ülke arasındaki ilişkileri daha da germesi bekleniyor.

Güney Afrika hali hazırda uluslararası arenada Filistin meselesinin en önemli savunucuları arasında yer alıyor. Aynı zamanda, İsrail'in Afrika Birliğine gözlemci olmasına şiddetle karşı çıkan ülkelerin başında geliyor.
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Ülkeyi 1948-1994 yılları arasında yöneten ırkçı apartheid rejiminin acı hatıralarının belleklerdeki tazeliğini koruduğu Güney Afrika'da hükümet, İsrail'i Filistinlilere karşı "apartheid rejimi" uygulamakla suçluyor.

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