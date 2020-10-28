Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa kendini izole etti

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, bir misafirinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilmesi sonrası karantinaya girdi.



Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ramaphosa'nın 24 Ekim Cumartesi günü kabul ettiği bir kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Ramaphosa'nın tedbir amaçlı karantinaya girdiği bildirilen açıklamada, henüz hiçbir Kovid-19 belirtisi göstermeyen Ramaphosa'ya hastalık semptomlarının ortaya çıkması durumunda test uygulanacağı kaydedildi.

Ramaphosa görevine karantina koşullarında devam edecek ve misafirlerini de bu koşullarda kabul edecek.



Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke konumunu koruyor.



Virüs kaynaklı ölüm sayısının 19 bin 53 olduğu ülkede vaka sayısı 1092 artışla 717 bin 851'e ulaştı.