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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 792 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 792 bini geçti

Yeniakit Publisher
2020-12-02 00:14:11 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 792 bini geçti

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 792 bin 299'a yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 109 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüsten ölenlerin sayısı 21 bin 644'e çıktı.

Kovid-19 vaka sayısı 2 bin 295 artışla 792 bin 299'a ulaştı.

Bugüne kadar 5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 732 bin 531'i iyileşti.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 187 bini geçti.

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