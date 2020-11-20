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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 760 bine yaklaştı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 760 bine yaklaştı

Virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 671'e ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 00:02:47 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 760 bine yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 759 bin 658'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 115 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti ve virüs kaynaklı ölenlerin sayısı 20 bin 671'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısı da 2 bin 514 artışla 759 bin 658'e yükseldi.

Bugüne kadar 5 milyon 214 bin 36 testin yapıldığı ülkede, virüse yakalananlardan 702 bin 544'ü iyileşti.

Kıta genelinde şu ana kadar Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 2 milyonu geçti.

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