Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 592 bini geçti

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 258 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 592 bin 144'e yükseldi.Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 282 kişi daha hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 12 bin 264'e çıktı.Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 592 bin 144'e ulaştı.Bugüne kadar 3 milyon 430 bin 347 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 485 bin 468'i ise iyileşti.En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.