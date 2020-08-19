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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 592 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 592 bini geçti

Son 24 saatte 2 bin 258 kişide koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-19 02:33:17 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 592 bini geçti
ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 2 bin 258 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilirken, vaka sayısı 592 bin 144'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle 282 kişi daha hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 12 bin 264'e çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 592 bin 144'e ulaştı.

Bugüne kadar 3 milyon 430 bin 347 test yapıldı. Kovid-19 vakalarından 485 bin 468'i ise iyileşti.

En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
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