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Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 140 bine yaklaştı

Son 24 saatte 6 bin 334 kişide koronavirüs tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-06-28 21:18:50 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 140 bine yaklaştı

ABUJA (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Koivd-19) vaka sayısı 138 bin 134'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 334 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 vakalarından 68 bin 925'i iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 456 oldu.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

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