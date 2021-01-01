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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti

Yeniakit Publisher
2021-01-01 12:25:06 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti

ANKARA (AA) - Afrika'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 57 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 436 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 28 bin 468'a, vaka sayısı 1 milyon 57 bin 161'e çıktı.

Bugüne kadar 6,5 milyondan fazla testin yapıldığı ülkede virüse yakalananlardan 879 bin 671'i iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler, Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

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