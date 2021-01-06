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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 127 bini geçti
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 127 bini geçti

Yeniakit Publisher
2021-01-06 15:16:27 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 127 bini geçti

ANKARA (AA) - Afrika kıtasında yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en fazla görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 127 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 513 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 30 bin 524'e yükseldi.

Vaka sayısının 1 milyon 127 bin 759'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 6,7 milyondan fazla test yapıldı, virüse yakalananlardan 920 bin 879'u iyileşti.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirilmişti.

Salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılmış, alkol satışı yasaklanmıştı.

Güney Afrika Cumhuriyeti, Kovid-19'un mutasyona uğramış bir türünün öncekinden daha hızlı yayıldığını bildirmiş, hemen ardından aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeler Güney Afrika Cumhuriyeti'ne uçuşları durdurmuştu.

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