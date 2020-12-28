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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemleri artırıldı
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemleri artırıldı

Ülkedeki tüm bar, plaj ve yüzme havuzları kapatılırken alkol satışı yasaklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 23:04:09 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 önlemleri artırıldı

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle yeni kısıtlamalar getirildi.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, halka sesleniş konuşmasında, salgınla mücadele kapsamında tüm bar, plaj ve yüzme havuzlarının kapatıldığını açıkladı.

Alınan önlemler kapsamında Cape Town, Johannesburg ve Durban dahil ülke genelinde alkol satışı yasaklandı.

Ramaphosa, Kovid-19'a karşı genişletilen önlemler kapsamında saat 21.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini bildirdi.

Maske kullanımının zorunlu olduğunu hatırlatan Ramaphosa, bu kuralı ihlal edenlere gereken cezanın verileceğini söyledi.

Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olan Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayısı 1 milyon 4 bin 413'e yükseldi.

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