Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 nedeniyle 1 günde 216 kişi öldü
Son 24 saatte 13 bin 172 kişide yeni tip koronavirüs tespit edildi
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede vaka sayısı 324 bin 221'e yükseldi.
Ülkede bugüne kadar toplam 2 milyon 324 bin 923 test yapıldı.
Son 24 saatte 216 kişi virüs nedeniyle öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 669'a yükseldi.
Ülkede Kovid-19 vakalarından 165 bin 591'i iyileşti.
En fazla vaka Gauteng bölgesinde görülürken, en az vaka ve ölüm Northern Cape bölgesinde kaydedildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti, Afrika'da Kovid-19'un en fazla görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.