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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 700 bin hektar tarım arazisi halka dağıtılıyor
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 700 bin hektar tarım arazisi halka dağıtılıyor

Hükümet, ekonomiyi canlandırmayı ve tarım ürünlerini artırmayı amaçlıyor

Yeniakit Publisher
2020-10-21 21:33:44 -
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 700 bin hektar tarım arazisi halka dağıtılıyor

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti'nde hükümet, ekonomiyi canlandırmak ve tarım ürünlerini artırmak amacıyla 700 bin hektar tarım arazisini vatandaşlarına dağıtacağını açıkladı.

Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, yeni ekonomi planıyla ilgili ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Ekonomide kaynakları, çeşitliliği artırmayı amaçladıklarını dile getiren Ramaphosa, devlete ait 700 bin hektarlık tarım arazisinin halka dağıtılacağını açıkladı.

Ramaphosa, "Devlet arazilerinin halka dağıtılması ve tarım üretiminin artırılması, arazi dağıtım vaadimizin bir sonucudur." dedi.

Bu alandaki adımların iktidar ya da muhalefetten hiçbir partinin menfaatine atılmadığına dikkati çeken Ramaphosa, sadece halkın menfaati için bu adımları attıklarına dikkati çekti.

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