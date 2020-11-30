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Aktüel Güney Afrika Cumhuriyeti, 10 yıl içerisinde AIDS tehdidini bitirmeyi hedefliyor
Aktüel

Güney Afrika Cumhuriyeti, 10 yıl içerisinde AIDS tehdidini bitirmeyi hedefliyor

Yeniakit Publisher
2020-11-30 22:44:29 -
Güney Afrika Cumhuriyeti, 10 yıl içerisinde AIDS tehdidini bitirmeyi hedefliyor

İSTANBUL (AA) - Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu (AIDS) hastalığı tehdidinin 2030'a kadar sonlandırılabileceğini açıkladı.

Ramaphosa, 1 Aralık Dünya AIDS Günü öncesi yaptığı açıklamada, AIDS bağlantılı ölüm oranları ve vakalarının son yıllarda azaldığına dikkati çekti.

AIDS ile ilgili farkındalık oluşturduklarına dikkati çeken Ramaphosa, "Muhtemelen AIDS, 2030'a kadar halkı tehdit eden bir hastalık olmaktan çıkacak." ifadesini kullandı.

Ramaphosa, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin dünyadaki en fazla AIDS hastasının bulunduğu ülkeler arasında olduğuna dikkati çekerek, AIDS hastalarının tedavi edilmesi noktasında kararlı olduklarını vurguladı.

Birleşmiş Milletler HIV/AIDS Ortak Programına (UNAIDS) göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 8 milyona yakın kişi HIV virüsü taşıyor.

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