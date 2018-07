Güneş'ten tarihe geçecek başarı!

Görev yaptığı takımlarda parlattığı yıldızların değerini katlayan Güneş, hocası olduğu Trabzonspor, Bursaspor ve Beşiktaş'ın toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazanmasına katkıda bulundu.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, görev aldığı takımlarda birçok ismi parlatıp, yıldız statüsüne getirdi ve son 10 yılda çalıştığı takımlara tam 112 milyon 915 bin Euro kazandırdı. Trabzonspor'da görev aldığı dönemde bordo-mavili ekip oyuncu satışlarından tam 22 milyon 225 bin Euro kazanırken, bu durum Bursaspor'da da benzer etki oluşturdu. Güneş'in yeşil-beyazlı takımda Şenol Güneş'in görev yaptığı 1 sezonda performanslarını üst seviyeye çıkaran isimler, kulüplerine 22 milyon Euro kazandırdı.



Başarılı çalıştırıcı, en büyük katkıyı ise şu anda görev yaptığı Beşiktaş'ta gerçekleştirdi. Göreve geldiği 2015-2016 sezonunda takımı şampiyon yapan Güneş, bir sonraki senede de ligi yine zirvede bitirdi. Beşiktaş'ın son 2 yılda özellikle Avrupa arenasında elde ettiği sonuçlarla öne çıkan Güneş, birçok yıldız ismin de gelişiminde büyük rol oynadı. Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta gelişimine en çok katkı sağladığı isim olan Cenk Tosun, Türk futbol tarihinin transfer rekorunu kırarak, Everton'a 22 milyon 500 bin Euro karşılığında transfer oldu.



Şenol Güneş'in takımın başında olduğu dönemlerde Trabzonspor 22 milyon 225 bin Euro, Bursaspor 22 milyon Euro, Beşiktaş da 68 milyon 660 bin Euro'luk oyuncu satışı gerçekleştirdi. Başarılı teknik adam, son 10 yılda görev aldığı kulüplere toplamda 112 milyon 915 bin Euro (646 milyon TL) kazandırdı.







Trabzonspor'un Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular

Gökhan Ünal: 3 milyon 200 bin Euro - Fenerbahçe

Teofilo: 1 milyon 300 bin Euro - Racing Club

Isaac Promise: 500 bin Euro - Manisaspor

Jaja: 4 milyon 500 bin Euro - Al-Ahli

Pawel Brozek: 325 bin Euro (Kiralık)- Celtic

Umut Bulut: 3 milyon 800 bin Euro - Toulouse

Engin Baytar: 1 milyon 100 bin Euro - Galatasaray

Burak Yılmaz: 5 milyon Euro - Galatasaray

Sercan Kaya: 1 milyon Euro - Çaykur Rizespor

Eren Albayrak: 1 milyon Euro - Çaykur Rizespor

Ferhat Öztorun: 260 bin Euro - Orduspor

Vittek: 240 bin Euro - Başakşehir

Toplam: 22 milyon 225 bin Euro







Bursaspor'un Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular

Cedric Bakambu: 7 milyon 500 bin Euro - Villarreal

Ozan Tufan: 7 milyon Euro - Fenerbahçe

Enes Ünal: 3 milyon Euro - Manchester City

Volkan Şen: 2 milyon 500 bin Euro - Fenerbahçe

Şener Özbayraklı: 1 milyon 630 bin Euro - Fenerbahçe

Batuhan Altıntaş: 400 bin Euro - Hamburg

Toplam: 22 milyon 30 bin Euro







Beşiktaş'ın Şenol Güneş döneminde sattığı futbolcular

Ersan Gülüm: 7 milyon Euro - Hebei China Fortune

Aras Özbiliz: 300 bin Euro (Kiralık) - Rayo Vallecano

Jose Sosa: 7 milyon 500 bin Euro - Milan

Gökhan Töre: 3 milyon Euro (Kiralık) - West Ham United

Kerim Frei: 2 milyon 250 bin Euro - Birmingham

Boyko: 435 bin Euro (Kiralık) - Malaga

Alexis Delgado: 400 bin Euro - Alaves

Alexander Milosevic: 200 bin Euro (Kiralık) - Darmstadt

Olcay Şahan: 200 bin Euro - Trabzonspor

Günay Güvenç: 75 bin Euro - Göztepe

Cenk Tosun: 22 milyon 500 bin Euro - Everton

Marcelo: 7 milyon Euro - Lyon

Andreas Beck: 2 milyon Euro - Stuttgart

Rholdolfo: 1 milyon 400 bin Euro - Flamengo

Mitrovic: 3 milyon 900 bin Euro - Club Brugge

Fabri: 6 milyon Euro - Fulham

Tosic: 4 milyon 500 bin Euro - Guangzhou

Toplam: 68 milyon 660 bin Euro