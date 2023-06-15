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Yaşam Güneşin yüzünü gösterdiği o şehrimize vatandaşlar akın etti!
Yaşam

Güneşin yüzünü gösterdiği o şehrimize vatandaşlar akın etti!

Yeniakit Publisher
2023-06-15 14:17:00 - 2023-06-15 15:16:24
Güneşin yüzünü gösterdiği o şehrimize vatandaşlar akın etti!

Afyonkarahisar’da yaklaşık 20 günden bu yağan yağmurun ardından bugün güneşin yüzünü göstermesi ile vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bu duruma en çok sevinin ise parklara akın eden çocuklar oldu. Güneşin yüzünü gösterdiği kentte vatandaşlar sokağa akın etti

Afyonkarahisar'da yaklaşık 20 günden bu yağan yağmurun ardından bugün güneşin yüzünü göstermesi ile vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bu duruma en çok sevinin ise parklara akın eden çocuklar oldu.

Kette uzun süredir devam eden yağışlı hava bugün yerini açık ve güneşli havaya bıraktı. Uzun süren yağışlı dönemin ardından güneşin yüzünü göstermesi vatandaşları memnun etti. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkardı. Sıcak havaya en çok sevininler ise çocuklar oldu. Ellerinde dondurmalar ile oyun parklarının yolunu tutan minikler kaydırak ve salıncaklar başta olmak üzere oyuncaklar doyasıya oynadılar.

Kentte gün içerisinde sıcaklıkların 27 dereceler kadar çıkması bekleniyor.

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