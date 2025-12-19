  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD’de Siyonist Lobiler Tartışması: “Açık Mesajlar Krizin İşareti mi?” Prof. Selman Öğüt yazdı

Emperyalist Cumhuriyet’e kapak olsun! Ortaokul öğrencilerinden müthiş KAAN çalışması

Siyaseti bırakıyor mu? Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu

İstanbul’daki uyuşturucu baskınında şok gelişme: Oyuncu Ezgi Eyüboğlu da gözaltında

9 yıldır anmadığı kahraman Mehmetçikleri hatırladı! Sözcü'den şehit istismarı

İdam cezasını getirin artık!

Bakan Tunç dolandırıcılara karşı yeni önlemi açıkladı: Telefon hatları sınırlandırılacak

Birbirinden caydırıcı özelliklere sahip! Türkiye’nin ‘görünmez’ gücünde son viraj

AK Parti “Terörsüz Türkiye” raporunu TBMM'ye sundu

Alayı idamlık bunların! İran'dan Türkiye'ye bakın ne getirdiler
Teknoloji Güneşi cebimize sığdırdılar: Esnek panellerle şarj sorunu bitiyor mu?
Teknoloji

Güneşi cebimize sığdırdılar: Esnek panellerle şarj sorunu bitiyor mu?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Güneşi cebimize sığdırdılar: Esnek panellerle şarj sorunu bitiyor mu?

Esnek güneş enerjisi panellerinde dünya rekoru kırıldı. Çinli güneş enerjisi devi LONGi, perovskite-silikon tandem güneş hücrelerinde yüzde 33,35 verimliliğe ulaşarak bükülebilir telefonlardan giyilebilir teknolojilere ve araçlara kadar pek çok cihazın kendi kendini şarj edebileceği bir geleceğin kapısını araladı. Bu gelişme, pil ömrü sorununu tarihe karıştırabilecek bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Çin, güneş enerjisi konusunda gaza basmış durumda ve bu kez karşımıza çıkan şey sadece bir "panel" değil; bükülebilen, katlanabilen ve buna rağmen inanılmaz bir enerji üreten bir teknoloji harikası. Gelin, geleceğin teknolojisine yakından bakalım.

ÇİNLİ BİLİM İNSANLARI TAM OLARAK NE YAPTI?

Geliştirdiği esnek perovskite-silikon tandem güneş hücresi ile yüzde 33,35'lik bir verimlilik oranına ulaştı. Bunu hemen açıklayalım: Normalde esnek paneller, bükülüp kıvrıldıkları için verimlilikten ödün verirler ve yüzde 20-25 bandında gezerler. Ancak LONGi'nin bu oranı yüzde 33'ün üzerine taşıması, esnek panellerin artık sert ve kalın panellerle yarışabildiğini kanıtlıyor.

Üstelik bu rekor, ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı NREL (Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı) tarafından da resmen onaylandı. Yani kağıt üzerinde değil, tescilli bir başarıdan bahsediyoruz.

 

Esnek panellerin en büyük düşmanı mekanik strestir. Yani paneli telefon gibi sürekli açıp kapatırsanız, üzerindeki katmanlar zamanla çatlar ve cihaz çöp olur. LONGi mühendisleri ise burada "çift tampon katman" adını verdikleri özel bir teknik kullanmışlar.

Bu teknik sayesinde panel, 43 bin kez katlanmış olmasına rağmen verimliliğinin yüzde 97'sini korumayı başarmıştı. Düşünün, katlanabilir telefonunuzun arkasında bu panel var.

Telefonu binlerce kez açıp kapatsanız bile cihaz güneşten enerjiyi toplamaya aynı performansla devam ediyor.

Bu teknoloji sadece telefonlar için değil, aklınıza gelebilecek her türlü kavisli yüzey için bir devrim niteliğinde. Bu bağlamda; giyilebilir teknolojik ürünler, elektrikli otomobiller ve hatta uzay teknolojileri alanlarında da yeni teknoloji kullanılabilecek.

Yarı iletken CZT teknolojiye yön veriyor
Yarı iletken CZT teknolojiye yön veriyor

Teknoloji

Yarı iletken CZT teknolojiye yön veriyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23