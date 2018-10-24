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Güneş yanıkları ile nasılbaş edilir?

Güneş ışınları faydalı olduğu gibi, fazla maruz kalındığında cilt kanserine kadar büyük sıkıntılara neden olabilir. Bu yüzden gerekli önlemleri almak gerekir. Güneş yanıkları ile baş etmenin yolları nelerdir?

24 Ekim 2018 Çarşamba 19:46
Güneş yanıkları ile nasılbaş edilir?

NELER YAPILMALI?

ACIYI YÖNETMEK

Uzman dermatologlar çok fazla ağrınız olduğunda bu ağrıyı yönetebilmek için hafif ağrı kesiciler almanızı ve günde bir kaç kez ılık bir banyo yapmanızı öneriyor. Ayrıca yanık üzerine soğuk ıslak bir bezle de tampon yapabilirsiniz. Ancak bezin çok soğuk ya da çok sıcak olmamasına dikkat etmelisiniz. Çünkü cildiniz yandığında vücudunuzun sıcaklığı kontrol etme yeteneği tehlikeye girer.

DOĞRU ZAMANDA NEMLENDİRMEK

Ultra nemlendirici bir krem ​​veya merhem sürmeyi ihmal etmeyin. Zamanlamanızın önemli olduğunu unutmayın. Uzmanlar, cilt ıslak olduğunda nemlendirmeniz gerektiğini söylüyor. Bu nedenle duş sonrası kurulanmadan nemlendirmek oldukça işe yarayan bir yöntemdir.

İÇERDEN DE BESLEMEK

Topikal nemlendiriciler harikadır ancak iç nemlendirmeyle eşleştirilmelidirler. Sıvı kaybı durumunu değiştirmek ve dehidrasyonu önlemek için günde sekiz ila on bardak su içmeyi hedefleyin. Ayrıca, kahve ve alkol gibi sizi daha da kurutabilecek içecekleri sınırlamaya çalışın.

SU KABARCIKLARI İLE OYNAMAMAK

Ağır bir yanık sonrası su kabarcıklarınız oluşabilir ve bu oldukça önemli bir durumdur. Cilt bunu kendini korumak ve yanık altındaki cildi iyileştirmek için yapar. Bu nedenle su kabarcıklarını kendiniz patlatmayın. Ayrıca su kabarcığı olan bir ciltte cilt kanseri gelişme riski ikiye katlanır. Bu nedenle böyle bir problemle ne kadar karşılaştığınızı dermatoloğunuza mutlaka söyleyin.

GÜNEŞTEN KORUNMAK

Tatilde olan bir insan için bu oldukça zor olabilir ancak bu günaha karşı koymalısınız. Güneş yanığı olan cilt UV ışınlarının zararlı etkilerine daha açıktır. Bu nedenle şapka ve güneş koruyucu giysiler giyinmeyi ihmal etmeyin.

 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 19:46
  1. güneş lekeleri
  2. cilt lekeleri
  3. cilt sağlığı

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