Güneş yanığına karşı ne kullanılır?

Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Kozan, güneş yanığı oluşursa ilk etapta soğuk uygulama yapıp, ağrı kesici ve antibiyotikli kremler kullanılmasını önerdi.

Mersin Şehir Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Ahmet Kozan, güneş yanığı hakkında bilgi verdi. Güneş yanığının, cildin güneş ışınlarına yoğun bir şekilde maruz kalması sonucu oluşan bir reaksiyon olduğunu belirten Kozan, "Genellikle birinci veya ikinci derece yanık şeklindedir. Güneş yanığı güneşe maruz kaldıktan 4-6 saat sonra oluşmaya başlar. Oluşurken ciltte kızarıklık, ısı artışı, şişlik, kabarcıklar oluşabilir, hassasiyet, ağrı da eşlik edebilir" dedi.

Güneş yanığından korunmak için, güneş koruyucu ürünler kullanılmasını, saat 11.00 ila 16.00 arasında mümkünse güneşe çıkmamaya özen gösterilmesini, açık renk giysiler giyip şemsiye, gözlük gibi aksesuarlar kullanılmasını tavsiye eden Kozan, "Eğer bir güneş yanığı oluşursa o sırada soğuk uygulama yapıp, ağrı kesici ve antibiyotikli kremler varsa kullanabiliriz. Sonrasında da mutlaka doktorumuza başvurmalıyız" diye konuştu.