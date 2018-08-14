THY - Trabzon
0553 313 94 23

Güneş yanığına doğal çözümler

Sıcak yaz aylarından en çok muzdarip olunan konulardan bir tanesi de güneş yanığıdır. Peki, hangi doğal ürünler güneş yanığına iyi gelir?

14 Ağustos 2018 Salı 22:25
Güneş yanığına doğal çözümler

GÜNEŞ YANIĞINA NE İYİ GELİR?

Salatalık: Salatalığı kabukları ile birlikte rendeledikten sonra suyunu sıkarak güneş yanığı olan bölgeye sürüldüğünde, cilt tazelenecektir ve yanmadan dolayı oluşan yanma ve ağrıların hafiflemesinde size yardımcı olacaktır.

Zeytinyağı: Yanıkların tedavisinde zeytinyağının oldukça iyi sonuçlar verdiğini hepimiz bilmekteyiz. Yanıklardan kaynaklanan yanma ve ağrıya iyi gelmesinin yanı sıra ciltte yanmadan dolayı oluşan gerginlikleri ortadan kaldırarak cilt de yumuşaklık ve canlılık hissi verecektir.

Yoğurt : Bilinen en klasik yöntemlerden birisidir.  yanık bölgelere dolapta tutulan buz gibi yoğurdu sürüp bekleyin. Bunu günde 3 – 4 kez yapmalısınız kesinlikle acıyı ve ağrıyı azaltıyor.

Aloe Vera: Güneşten kaynaklanan yanıklar için oldukça mükemmel bir etkisi olduğu kanıtlanan aloe vera bitkisi güneş yanıklarında da oldukça iyi bir iyileştirici ve nemlendirici. aloe vera suyundan veya jelinden yanık bölgeye sürülerek ağrı ve acı hissini ortadan kaldırıyor cildi nemlendiriyor. Cildin rahatlamasına yardımcı olacaktır.

Lavanta Yağı:  Güneşten kaynaklanan yanıklarda hem acı ve ağrı giderici yönü hem de cildi nemlendirerek rahatlık vermesi amacı ile güneş yanığı olan bölgeye sürülmesi tavsiye edilmektedir.

Elma Sirkesi: Güneşten kaynaklanan yanıkların üzerine elma sirkesi sürülmesi ağrı ve acıyı dindirerek yanan bölgeyi nemlendirerek rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

Siyah Çay: Güneşten kaynaklanan acı ve ağrıya sebep olan yanıklarda siyah çayın da oldukça fazla etkisi olduğu bilinmektedir. Yanık bölgeye küçük poşetler şeklinde yerleştirilerek uygulanmasının yanı sıra açık olarak konulan siyah çay acı ve yanma hissini ortadan kaldırarak rahatlamanızı sağlayacaktır.

Güneş yanıklarında faydalı olan ürünleri yukarıda sıraladık bu ürünlerin yanı sıra cildin nemini korumak için bol miktarda su tüketilmesinde de fayda vardır. Tüketilen su cildi nemlendirerek yanmanın verdiği acı hissini yok etmenin yanı sıra vücuttaki hücrelerin de susuz kalmasına mani olacaktır.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 22:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AB'den flaş Türkiye açıklaması
    1. AB'den flaş Türkiye açıklaması
    2. Adıyaman'da teröristlerle sıcak çatışma
    3. Dünya devinin tercihi Türkiye oldu
    4. Galatasaray'a müthiş gelir!
    5. CNN'den Trump'a sert uyarı: Bedelini..
    6. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
    7. PKK’nın kirli Afrin pazarlığı!
    8. Daily Telegraph'tan dikkat çeken..
    9. Dünyayı karıştıran Evanjelistler..
    10. BM'den kritik İdlib uyarısı
    11. BM'den Türkiye-ABD açıklaması
    12. Erzurumspor'dan açıklama: Beşiktaş'tan..
    13. Domatesli tel şehriye çorbası nasıl..
    14. Beyaz Saray: Trump hayal kırıklığı..
    15. Kistik fibrozis nedir? Bu hastalık..
    16. Neden esneriz? Esnemek bulaşıcı mı?
    17. Krup hastalığı neden olur? Nasıl..
    18. Dolardaki düşüşün ardından çeyrek..
    19. Güneş yanığına doğal çözümler
    20. Gebelikte aşırı bulantı anne sağlığını..
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Koç suçüstü oldu! Yapı Kredi Bankası'ndan Türk Lirası'na darbe!
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
    Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
    Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?