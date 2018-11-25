Güneş ve Kavalcı nikah şahidi oldu





İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve siyah-beyazlı kulübün futbol takımından sorumlu yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı nikah şahidi oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Güneş ve Kavalcı'nın yanı sıra Beşiktaşlı futbolcular, futbol A takımı idari sorumlusu Hüseyin Erdinç Gültekin ve kulüp avukatı Ebru Ünal'ın düğününe katıldı.

Kavalcı ve Güneş, nikah şahitliklerini yaptıkları Ebru-Hüseyin Erdinç çiftini tebrik etti ve mutluluklar diledi.



