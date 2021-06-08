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Dünya Güneş tutulması ne zaman ve nerede görülecek 2021?
Dünya

Güneş tutulması ne zaman ve nerede görülecek 2021?

Güneş tutulmasında, Ay, Dünya çevresindeki hareketi sırasında Güneş ile gezegenimiz arasında hareket ederken Güneş ışığını engeller ve Güneş tutulması meydana gelir. Güneş tutulması nadiren gerçekleşen doğa olaylarındandır. Bu doğa olayı görmek isteyen kişiler, Güneş tutulmasının ne zaman ve nerede gerçekleşeceğini merak ediyor. Peki, 2021 Haziran ayı Güneş tutulması ne zaman ve nerede görülecek?

Yeniakit Publisher
2021-06-08 08:13:00 -
Güneş tutulması ne zaman ve nerede görülecek 2021?

Güneş tutulması, bilindiği gibi Ay’ın Güneş’in önünden geçmesiyle oluşmaktadır. Bu muhteşem güzellikteki doğa olayının gerçekleşmesi için her iki gök cisminin uzaysal açısal çaplarının yaklaşık birbirine eşit olmasından kaynaklanır. Güneş, Ay’dan 400 kat daha büyükse de, her iki cisim arasındaki uzaklık oranı da yaklaşık 400 kattır. Belirle zamanlarda bu açı yakalandığı için de tutulma meydana gelir. Peki, 2021 Haziran ayının Güneş tutulması ne zaman ve nereden görülebilecek? İşte merak edilen haberin devamı…

Haziran ayı Güneş tutulması ne zaman ve nerede görülecek?

Beklenilen Güneş tutulması 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kuzey Yarımküre de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.

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