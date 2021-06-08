Güneş tutulması ne zaman ve nerede görülecek 2021?

Güneş tutulması, bilindiği gibi Ay’ın Güneş’in önünden geçmesiyle oluşmaktadır. Bu muhteşem güzellikteki doğa olayının gerçekleşmesi için her iki gök cisminin uzaysal açısal çaplarının yaklaşık birbirine eşit olmasından kaynaklanır. Güneş, Ay’dan 400 kat daha büyükse de, her iki cisim arasındaki uzaklık oranı da yaklaşık 400 kattır. Belirle zamanlarda bu açı yakalandığı için de tutulma meydana gelir. Peki, 2021 Haziran ayının Güneş tutulması ne zaman ve nereden görülebilecek? İşte merak edilen haberin devamı…

Haziran ayı Güneş tutulması ne zaman ve nerede görülecek?

Beklenilen Güneş tutulması 10 Haziran 2021 tarihinde gerçekleşecek. Kuzey Yarımküre de etkili olacak tutulma Kanada'da başlayacak ve Sibirya'da sona erecek. Karadeniz'in kuzeyi tutulmanın izlenebileceği son nokta olacak. Başka bir deyişle Ateş Çemberi Güneş Tutulması, Türkiye'den izlenemeyecek.