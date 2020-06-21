Güneş tutulması ne zaman? 2020 güneş tutulması tarihi

Güneş ve ay tutulması, yıl içinde farklı zamanlarda gerçekleşen çok önemli gök hareketlerinin başında gelir. Her yıl defalarca iki gök cisminin arasında başka bir gök cisminin yer almasıyla tutulmalar gerçekleşir.

Güneş tutulması 1 yılda 2-5 defa görülebilir. Güneş tutulması, tam, çember ve parçalı olarak 3 farklı şekilde görülür. Güneş tutulmasının gerçekleşmesi için, güneş, ay ve dünyanın aydı düzlem üzerinde olması gerekir. Ayın dünya etrafında izlediği dönüş güzergahı dünyaya eşit uzaklıkta olmadığı için ayın güneşe uzaklığı ve yakınlığına bağlı olarak farklı tutulma gerçekleşir.

Eğer, güneş tutulması esnasında ay dünyaya yakın ise ve güneşi tamamen kapatıyorsa buna tam tutulma denir. Ay güneşe daha yakın ve dünyadan güneşe bakıldığında güneşin iç kısmı örtülüyor ise buna çember-halkalı tutulma denir. Ay, güneşin bir kısmını ötüyorsa buna da parçalı tutulma denmektedir.

Güneş Tutulması Türkiye'de İzlenebilecek Mi?

Ateş Çemberi güneş tutulması Türkiye’den de kısmen gözlenebilecek. Tutulma saat 06:45'te başlayıp, şehirlere göre 9:40'a kadar devam edecek ve en net Hakkari’de izlenebilecek.

Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden tam izlenebilecek. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlenecek.

Halkalı/Çember güneş tutulması nedir?

Halkalı/Çember Güneş Tutulması: Güneş tutulmasındaki örtünme Güneş'in görünen büyüklüğünün Ay'dan daha büyük olduğu zamana denk gelirse, tutulma halkalı tutulma şeklinde görülmektedir.