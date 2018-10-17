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Güneş lekelerinden süt, limon ve bal ile kurtulun

Güneş lekelerinden bu maske ile kurtulun. İşte güneş lekelerinden kurtulmak için yapmanız gerekenler...

17 Ekim 2018 Çarşamba 17:00
Güneş lekelerinden süt, limon ve bal ile kurtulun

Limon lekeleri giderir, bal cildinizi ölü hücrelerden arındırır ve süt ise ciltteki su kaybını önler, bu yüzden bu üç madde muhteşem bir kombinasyon yaratır.

İÇİNDEKİLER

Yarım limonun suyu

2 yemek kaşığı süt tozu (20 gram)

4 yemek kaşığı bal (100 gram)

HAZIRLANIŞI VE UYGULANIŞI

Limonun suyunu sıkın.

Süt tozunu bir kaseye ekleyin ve limon suyunu ilave edin.

Balı da koyduktan sonra iyice karıştırın.

Karışımı yüzünüze uygulayın ve 20 dakika kadar bekletin.

Bol suyla durulayın ve yüzünüze nemlendirici uygulayın.

 

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 17:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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