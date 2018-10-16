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Güneş gibi ısıtıyoruz diyorlar ama, acaba!?

Uzmanlara göre, evimizi çevreleyen bütün elektromanyetik alanlar gibi bu infrared ısıtıcılar da uykusuzluktan kansere kadar birçok ciddi sorunun kaynağı.

16 Ekim 2018 Salı 20:35
Güneş gibi ısıtıyoruz diyorlar ama, acaba!?


İnfrared ile ısıtma kısaca ısının ışık yoluyla taşınması olarak açıklanabilir. Güneşin dünyayı ısıtması da bu yolla olduğu için çoğu zaman `güneş gibi ısıtıyor` da deniyor. Tam da bu noktada bazı itirazlar geliyor. Güneş ışınlarının deride incelme ve kırışıklığa yol açma, katarakt ve cilt kanseri gibi ciddi sorunlara yol açtığı biliniyor. Bunların üreticileri ise şöyle diyor:

“Biz 2,4 mikro/metre dalga boyunda infrared dalgalar oluşturuyoruz. 2,4 mikro/metre güneşin ısısını dünyaya getiren, ısıyı en iyi taşıyan dalga boyu aralığıdır. O yüzden de güneş gibi ısıtıyor diyoruz. Zararsızdır diye bir şey söz konusu değil, her şey zararlıdır. Aslında dünyada yaşayan her insan risk altındadır. Öğle vakti gelen güneş ışınları bizim cihazlardan 10 kat daha zararlıdır.

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) tarafından hazırlanan sağlık raporunda da cihazlarının insan sağlığına zarar vermediği kanıtlandı. Tüm standart belgelerine sahibiz.”

Sağlık raporu hatalı mı?

Buna karşılık Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü`nden Prof. Dr. Selim Şeker 2008’de YTÜ tarafından hazırlanan raporuna itiraz etti. Ölçümdeki aletin infrared bölgesinde kullanılamayacağını belirtti. Ürünün 50 herz`de çalıştığını ama verdiği ısının infrared frekanslarında olduğuna işaret etti.. Prof Şener itirazını şöyle devam ettirmişti: “Standartlar kısa vadede ısısal etkileri nazara alır uzun vadede neler olabilir onunla ilgili bir sey söylemez. Hastahanelerde kaç dakika kullanılıyor bilmiyorum ama bu bir bilimsel kanıt degildir. Kanser yapan sigarayı doktorun içmesi kanser yapmadığının delili olur mu?”

Prof. Şeker, 50 herz frekansında çalışan aletlerin yarattığı manyetik alan standartları konusunda Dünya Sağlık Örgütü`nün (WHO) Ekim 2001’de uyarıda bulunduğunu da hatırlattı. “Cep telefonlarının 1 watt’tan az güçleri, TV ve bilgisayarların 50 watt civarındaki güçleri için standartlar ve pek çok önlemler tavsiye edilirken böyle bir gücün yanımızda bulunmasını normal ve güvenli kabul edemiyorum”

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 20:35
  1. İnfrared ısıtıcı
  2. İnfrared ısıtıcılar sağlığa zararlı mı

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