Güneş enerjisi üretiminde rekor! Bayramın ilk günü...

Kurban Bayramı’nın ilk gününde Türkiye, yenilenebilir enerji alanında rekora imza attı. 16 Haziran günü güneş enerjisinden elektrik üretimi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu da ülkemizin temiz enerji yolculuğunda önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.

Türkiye, bayramın ilk günü güneş enerjisi rekoru kırdı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından yapılan açıklamaya göre, 16 Haziran günü Türkiye genelinde 682 bin 223 megavat elektrik üretildi. Bu üretimin dikkat çekici bir kısmını ise 109 bin 501 megavat ile güneş enerjisi oluşturdu.

Bu rakam, güneş enerjisinin günlük elektrik üretimine olan katkısının yüzde 16,05 gibi bir orana ulaştığını gösteriyor. Ancak asıl rekor, gün içinde güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payının yüzde 44’ü aşmasıyla kırıldı.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Bayraktar, Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarındaki potansiyelini en üst düzeyde kullanma hedefiyle hareket ettiğinin altını çizdi. Ayrıca önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3 bin 500 megavat güneş enerjisi gücünü devreye almayı hedeflediklerini belirtti.

Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının da devreye alınmasıyla, 16 Haziran’da toplam elektrik üretiminde yenilenebilir kaynakların payı yüzde 63’e ulaştı. Yerli ve yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 78’i aştı.

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Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA) son yayınladığı verilere göre Türkiye, yenilenebilir enerji gücünde dünya genelinde ilk 11’e girmeyi başardı. Avrupa özelinde ise 5. sırada yer alan Türkiye, önümüzdeki dönemde güneş enerjisi yatırımlarına hız vermeyi planlıyor.