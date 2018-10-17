Güneş bile giriyor olsa..

Nem evlerin de sağlığın da düşmanı.. Kış gelmeden nedense pek akla gelmez, göze çarpmaz; yazdan tedbiri alınmak gerekirken alınmaz.. Nemin duvarın içerisinden yukarıya doğru yükselmesini önlemek gerekir. Neme karşı koruyucu tabakanın bulunmadığı veya kusurlu olduğu yerlerden nem içe doğru işler.

Önce evinizdeki yerden yükselen neme sebep olan sorunu tespit etmelisiniz. Belki bu bir su borusu kaçağı olabilir. Veya pis su giderlerindeki çatlaktan sızıntı vardır. Ama en önemlisi temelin zeminle irtibatlı olan bölgede doğal rutubettir.



Nemin boyutunu tespit etmek için artık özel elektronik cihazlar kullanılıyor. Uygulamada kesinlikle harç sıvısı ile tuğla boşluklarını doldurarak izolasyon yaptırmayın. Çünkü bu tür uygulamalar kalıcı bir çözüm değildir.

Eskiden "rutubet" denen nem, her şeyden önce deniz, göl ve ırmak gibi su kütlelerinden gelir. Ayrıca bitkilerin "terleme" denen yolla saldıkları su buharı da buna katkıda bulunur. Artık daha fazla su buharı tutamayacak hale geldiğinde, hava "doymuş" demektir. Soğuk hava, sıcak havaya oranla daha çabuk doyar. Bu durumda su buharı küçük damlacıklar haline dönüşür ve çiy, sis ya da bulut biçimini alır.

Nemin üzerimizde önemli etkileri vardır. Kışın, merkezi ısıtmalı bazı yapılarda bağıl nem yüzde 20'ye kadar düşer; bu oldukça kuru bir hava demektir. Böyle bir hava, burun ve boğazdaki solunum yollarını kurutarak buralardaki dış dokuyu "tahriş eder", soğuk algınlığı, öksürük ve nezle olma ihtimallerini artırır. Ayrıca vücuttaki nemin buharlaşmasını hızlandırarak ısı kaybına ve dolayısıyla üşümeye sebep olur. Isıtma sistemlerinde, ortamdaki bağıl nem yüzde 50 ile yüzde 60 arasında tutulmaya çalışılır; bu, hem insanın bina içinde kendisini en rahat hissedeceği, hem de yakıt tasarrufu sağlayan bir orandır..

Pozitif Su Etkisi (terleme) fazlaca nem olan yerlerde kendini gösterir. Mutfak ve banyo gibi buhar oluşturan alanlarda fazla oluşur. Su buharı soğuk duvara çarptığı zaman ısı kaybederek sıvı hale dönüşür. Oluşan su duvarda göründüğü için terleme yapmış deriz. Zamanla duvarlardaki bu nem mikropların yaşayıp çoğalabileceği bir ortam oluşturur.

Negatif Etki çok iyi yalıtılmamış bir dış cepheden duvarlara su girmesiyle oluşur. Zamanla bu su nem halini alıp iç duvarları etkiler. Negatif su basıncı dışarı temelli oluşan nem hareketleridir. Genelde sıva - duvar içerisinde oluşur hem içten duvarı hem de yüzeydeki mevcut boyayı çürütüp çirkin bir görüntü oluşturur.