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Güner, “Sağlığınız için sigarayı bırakın”

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm.

11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
Güner, “Sağlığınız için sigarayı bırakın”

Zonguldak İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ertuğrul Güner, “Sağlığınız ve sevdikleriniz için tütün ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerden korunmak ve sağlıklı olmak için hayatınızda değişiklik yapın sizde sigarayı bırakın” dedi.


Güner yapmış olduğu açıklamada şöyle dedi:


“Sigara her yıl dünyada yaklaşık 6 milyon insanın beklenenden önce ölümüne yol açmaktadır. Bu ölümlerin yaklaşık 600 binisigara dumanından pasif etkilenime bağlı olmaktadır. Eğer bu konuda yeterli önlemler alınmazsa 2030 yılında sigaranın 8 milyon insanı öldüreceği ve bu ölümlerin yüzde 80’inin düşük ve orta gelirli ülkelerde olacağı tahmin edilmektedir. Sigara kullanımı, akciğer kanseri başta olmak üzere diğer kanserlerin gelişiminde, kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı başta olmak üzere bir çok solunum yolu hastalığının temel etkenidir. Sigara bağımlılığı bir hastalıktır ve tedavi edilebilir. Sigarayı bırakanlar ilk 20 dakikadan itibaren faydasını görmeye başlar. İlk 20 dakikada kalp atışı hızı normal değerine düşer,12. saatten itibaren kandaki karbondioksit seviyesi normale döner. 2 hafta-3 ay arasında kişinin akciğer fonksiyonlarında düzelme görülür. 1-9 ay arasındaysa öksürme ve nefes darlığı gibi belirtiler azalır. 1 yılın sonunda koroner kalp hastalığı riskiniz sigara içen birinin yarısı kadardır. 10. yılın sonundaysa akciğer kanseri riskinin sigara içen birinin yarısı kadar olduğu biliniyor. 15 beş yıl sonra koroner kalp hastalığı riski sigara içmeyen biriyle aynı seviyeye iniyor. Eğer sigara kullanıyor iseniz, bunun bir hastalık olduğunu bilmeli ve biran önce size yardımcı olacak bir “Sigara Bırakma Polikliniğine” başvurmalısınız. ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı uzman personeli ile sigarayı bırakmanızda yardımcı olmaktadır Sigara ile tek başınıza mücadele etmeniz zor olabilir, çünkü bu bir bağımlılıktır. Bırakma kararlılığı, uygun tedavi ve motivasyonla siz de sigarayı bırakabilirsiniz. Unutmayın sigara içtiğiniz her an, hayatınızdan ve sevdiklerinizle geçireceğiniz sağlıklı zamanlardan çaldığınız anlardır. İlimizde Uzunmehmet Göğüs ve Meslek Hastalıkları Hastanesi, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Kdz.Ereğli Devlet Hastanesi, Çaycuma Devlet Hastanesi sigara bırakma poliklinikleri hizmet vermektedir. Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır, hemen size en yakın sigara bırakma polikliniğine başvurarak, randevunuzu alın kendiniz ve aileniz için yeni bir başlangıç yapın.“

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Haber Tarihi: 11 Şubat 2019 Pazartesi 12:01
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