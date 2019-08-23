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Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!

Sabahları sıcak su ve limonla güne başladığınızda, vücudunuzda neler olabileceğini biliyor musunuz?

23 Ağustos 2019 Cuma 12:12
Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!

Güne başlarken ilk iş olarak limon suyu içmek sindirim sisteminizi uyarır. Bu da besinlerin vücudunuz tarafından daha iyi emilmesini sağlar. Emilim kötü olduğunda aç olmasanız bile, midenizde bir farklılık olmayacaktır.

Limon suyu damağınızdan başlayarak vücudunuzu temizler. Vücudunuza girdikten sonra, böbreklerin boşaltılmasını sağlar, karaciğerden atıkların ve toksinlerin atılmasına yardım eder. Ayrıca toksinleri temizlemekle görevli lenf sistemini güçlendirir.

Limon da, su da kilolardan kurtaran yiyecekler listesine dahil. Susuz kaldığınızda vücudunuz daha fazla yağ depoluyor, çünkü böbrekleriniz böyle bir durumda karaciğerinizden yardım istiyor. Bu da karaciğerinizin yağ yakma görevinden feragat etmesine neden oluyor.

Yüksek miktarda C vitamini içeren limon, C vitamini içerir ve vücuda takviye eder.

Limon ayrıca midenin asiditesini artırıyor, böylece kalsiyumun emilimi kolaylaşıyor. Kalsiyumun iyi emilmesi daha rahat kilo vermek anlamına geliyor. Çünkü kalsiyum yağ hücrelerinde depolanıyor. Yağ hücrelerindeki kalsiyum miktarı arttıkça, onları yakmak o kadar hızlı oluyor.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:12
  1. sabah
  2. güne başlamak
  3. Güne limonlu suyla başlamanın faydaları!
  4. sağlık

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