Gündeme oturacak gelişme! O cemaatin yurtları kapatıldı

Alihan Kuriş’in lideri olduğu Süleymancılar cemaatinin Kazakistan’daki yurtları kapatıldı. Ayrıca cemaate bağlı 26 kuruluşun da mahkeme kararıyla kapısına kilit vuruldu.

Kazakistan’da Zhibek Zholy Yardım Kuruluşları Birliği adı altında faaliyet yürüten Süleymancıların, yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle faaliyetleri durduruldu. Almatı Temyiz Mahkemesinde geçen ay sonuçlanan yargılamanın ardından cemaatin yönettiği kuruluşlarla birlikte 92 yurda mühür vuruldu. Cemaatin avukatlarının yaptığı itiraz da mahkemece reddedildi ve karar tescillendi.

Kazakistan basınında yer alan habere göre, devlet yetkilileri, Süleymancıların “hayır” kurumlarının Kazak yasalarını ihlal ettiği öne sürüldü.

Haberde, Kazakistan Cumhuriyet Müftülüğünün geçen yıl cemaate ait Zhibek Zholy Derneği ile işbirliği yapmayı reddettiği aktarıldı. Müftülüğün cemaati, misyonerlik faaliyeti yürütmekle suçladığı da ifade edildi. Ayrıca Kazakistan devletinin, söz konusu mahkeme kararıyla, dini yapıların gizli örgütlenme faaliyetlerine karşı tavrının nasıl olacağını da ortaya koyduğuna işaret edildi.

Mevzuat ihlali

Kapatılan yurtlar ve okullar arasında Ana Amanaty Yatılı Kız Okulu, Amanat Yetimhanesi ve Yatılı Okulu, Almaly Yetimhanesi ve Yatılı Okulu, Sauran İslam Kültür Merkezi başta olmak üzere çok sayıda kurum bulunuyor. Yurtlarda yaklaşık 3 bin çocuğun kaldığı belirtiliyor.

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Kurumlarda göç, çalışma, toprak, çevre ve barınma gibi çocukların yaşamı ve sağlığını doğrudan etkileyecek konularda mevzuat ihlali yapıldığı kaydedildi. Yurtlarda mimari, kentsel planlama ve inşaat faaliyetleri, yangın güvenliği gereklilikleri, sıhhi standartlar, dini, mali ve ekonomik faaliyet alanında da ihlallerin tespit edildiği belirtildi.

Kurumların eğitim ve öğretim ruhsatının olmadığı vurgulanırken yurtların, çocukların barınma ve tıbbi bakım ihtiyaçlarını karşılamadığı da öğrenildi.

Kazakistan hükümeti emri verdi

Delovaya Nedelya sitesindeki haberde, Kazakistan Cumhuriyeti Müslümanları Ruhani İdaresinin cemaate ait Zhibek Zholy Derneği ile olan mutabakatı, tek taraflı olarak feshettiği bildirildi. Haberde, yurtlarda kalan bir çocuğun intihara teşebbüs ettiği, sosyal, ırksal ve dini nefreti tahrik ettiği gerekçesiyle cemaat yöneticilerine karşı ceza davası açıldığı kaydedildi.

Mahkeme kararında sanıklar hakkında “dini aşırılıkçı” olarak bahsedildiği de aktarıldı.

Haberde, geçen yıl savcılığın davayı “hükümet emri” ile başlattığı bilgisi yer aldı.

Savcılığın soruşturmasının ardından Kazakistan Cumhuriyeti Müslümanları Ruhani İdaresinin 26 Ocak’ta dernekle bağını koparttığı belirtildi. Ruhani İdare, 2 Şubat’ta yaptığı açıklamada da dernek üyelerinin ülkede misyonerlik faaliyetleri yürüttüğünü ve yasayı ihlal ettiğini söyledi.

İlk yurt 1922'de açıldı

Haberde cemaatin Kazakistan’daki ilk yurdunun 1992 yılında Akmola bölgesinde açıldığı kaydedildi. Özel fonlarla beslenen cemaat kurumlarının bu fonları gizlemeye çalıştığı da eklendi.

Kazakistan devletinin cemaat kurumlarının 20 yıl boyunca yeterince denetlemediği belirtilen haberde, Süleymancıların ülke genelinde yayıldığı vurgulandı.

Yurtlarda eğitim gören gençlerin, “temel eğitimi” tamamladıktan sonra ileri eğitim için Türkiye’ye gönderildiği tespit edildi.