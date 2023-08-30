Gündeme bomba gibi düştü! Akşener bunu yapmaya hazırlanıyor

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yerel seçimlere tek tek girilmesi konusunda liderlere çağrı yapan İyi Parti lideri Meral Akşener'in yeni bir açıklama yapmaya hazırlandığını öne sürdü.

"Meral Akşener’in sorunu şu, kendi partisinin ne yapacağını açık ve net bir şekilde ortaya koymuyor" diyen Selvi, yazısında, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yandan diğer liderlere seçimlere ayrı girme çağrısı yapıyor, diğer yandan da İstanbul ve Ankara başta olmak üzere il bazlı iş birliği yapılabileceğini açıklıyor. Hep diyorum ya, Akşener’in rakibi yine Akşener. Seçimlere ayrı ayrı girilmesi yönünde iddialı bir çıkış yapıyor, ardından da il bazlı ittifaklara açık kapı bırakıyor. Kendi tezini kendisi öldürüyor.

Meral Akşener şimdi yeni bir açıklama yapmaya hazırlanıyor. Bu kez İyi Parti’nin kuruluş yıldönümü olan 25 Ekim’de bir çağrı yapacak. Ünlü komutan Hannibal gibi, 'Ya bir yol bulacağız ya da bir yol açacağız' dedi. Afyon’daki açıklamalarında eksik bıraktığı bir halkayı tamamlayacak. 'Ne iktidar ne muhalefet, üçüncü yol' diyecek. Hani bir dönemler meşhurdu ya 'Ne sağcıyım ne solcu, futbolcuyum futbolcu' misali. İyi Parti’yi üçüncü yol olarak sunacak."



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