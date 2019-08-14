0553 313 94 23

Gündeme bomba gibi düşmüştü! İlk açıklama geldi

Haftanın ikinci gününe de düşüşle başlayan New York borsası Çin'e yönelik ek vergi erteleme kararı ile günü yükselişle kapattı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:57
Gündeme bomba gibi düşmüştü! İlk açıklama geldi

ABD yönetimi, Çin'e getirdiği yüzde 10'luk ilave gümrük vergisi uygulamasını, bazı bilişim-teknoloji ürünleri için 15 Aralık tarihine kadar ertelediğini açıkladı.

ABD Ticaret Temsilciliği Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ile Çinli yetkililer arasında yapılan son görüşmenin ardından bu kararın alındığı kaydedildi.

Açıklamaya göre ABD, 300 milyar dolarlık Çin ürünlerine getirilen ilave yüzde 10'luk gümrük vergisinin uygulanmasını 1 Eylül'den 15 Aralık'a erteledi.

İlave gümrük vergisi 3,5 ay ertelenen ürünlerin başında cep telefonu, laptop ve video oyun konsolu gibi bilişim-teknoloji ürünlerinin geldiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, sağlık, güvenlik ve ulusal güvenlikle ilgili bazı ürünlerin ise ilave gümrük vergisi listesinden çıkarıldığı kaydedildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA 

ABD BaşkanıDonald Trump, New Jersey'de konuyla ilgili basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Çin'in ABD ile bir ticaret anlaşması yapmayı çok istediğini söyledi.

Çinli yetkililerle yaptıkları son görüşmeye atıf yapan Trump, "Çok olumlu bir görüşme gerçekleştirdik. Bizden tarım ürünleri alacaklarını söylediler ancak şu ana kadar bu konuda beni hayal kırıklığına uğrattılar. Söylediklerini yapmadılar ya da ertelediler diyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan ABD ve Çin'i karşı karşıya getiren Hong Kong'daki son duruma ilişkin soru üzerine, Trump, "Çin çok zor bir durumla karşı karşıya. Bir çözüm yolu bulunacağına inanıyorum. Umarım kimse zarar görmez, kimse ölmez." yorumunu yaptı.

ABD BORSALARINDA SON DURUM

New York borsası, haftanın ikinci gününe de düşüşle başlamıştı. 

Açılışın ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybıyla 25.845,81 puan, S&P 500 endeksi yüzde 0,17 azalışla 2.877,71 puan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,12 düşüşle 7.855,87 puan seviyelerine inmişti.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın Çin'le ilgili olumlu açıklamalarının ardından ABD borsaları yükselmeye başladı. Dow Jones ve SP 500 endeksleri 1.50 puana yakın Nasdaq da yüzde 2'ye yakın değer kazanarak günü kapattı. 

NELER YAŞANDI?

ABD Başkanı Trump, geçen hafta sonu, ülkesinin Çin ile ticari müzakereleri sürdürdüğünü ancak bir anlaşma yapmak için henüz hazır olmadığını söylemişti. ABD Hazine Bakanlığı ise geçen haftaki açıklamasıyla Çin'i "döviz manipülatörü" olarak ilan etmişti.

Çin ve ABD'nin bir yılı aşkın süredir yürüttüğü müzakerelerin 11'incisi mayıs ayının başında ABD'de yapılmıştı. Çin'in başmüzakerecisi Başbakan Yardımcısı Liu Hı, ABD'deki müzakerelerden eli boş dönmüştü.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı yürütülen protestolar, Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda beşinci gününe girerken yolcuların check-in işlemlerinin geçici durdurulduğu açıklanmıştı.

AVRUPA DA YÜKSELİŞTE 

Öte yandan Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD yönetiminin Çin’den yapılacak telefon ve tekstil ürünleri ithalatına yönelik gümrük vergisini artırma kararının ardından günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,54 yükselerek 372,40 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,99 artarak 5.363,07 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,36 değer kazanarak 20.539,43 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,60 yükselişle 11.750,13 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33’lük artışla 7.250,90 seviyesinden kapandı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.15 itibarıyla yüzde 0,29’luk düşüşle 1,1179 seviyelerinde işlem görüyordu. 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 08:57
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kamu ve özel sektör iş ilanları
    1. Kamu ve özel sektör iş ilanları
    2. Zeytinburnu’nda kazaya karışan kuru..
    3. AK Parti 18 yaşında! 17 yılda girdiği..
    4. Koydukları isimlerle otomobilleriyle..
    5. Hasanoba RES rüzgârdan elektrik..
    6. Adana’da DEAŞ operasyonu
    7. Tüm dünyaya duyurdular! İran'dan..
    8. Yüksek kolesterol hangi hastalıklara..
    9. Trump: Yıllardır kandırdılar, mecbur..
    10. Kara yollarında durum
    11. Toplu iş sözleşme ne zaman yürürlüğe..
    12. 'Elektrik süpürgesi' demişlerdi, 1,2..
    13. AK Parti'de dolu dolu 17 sene!
    14. TSK harekete geçti! Bölgeye..
    15. GÜNDEM/ 14 Ağustos 2019
    16. Acı tablo! 40 kişi hayatını kaybetti,..
    17. Uçurumdan düşen genç can verdi
    18. Gündeme bomba gibi düşmüştü! İlk..
    19. Bursa'da yaralanan arkadaşına..
    20. Kuzenini kurtarmaya çalışan çocuğun..
    21. Tatilcilerin dönüş yolculuğu başladı
    22. UMH, Hafter güçlerinden 12 cenaze..
    23. Aksaray'da korkunç kaza! Ölü ve..
    24. Uğur Doğan kimdir? Uğur Doğan intihar..
    25. Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
    26. Rusya'dan karşı hamle! O ülkenin..
    27. CF Moto Sıradışı Rotalar..
    28. Tırnaklar kesildikten sonra eller..
    29. Komşudan ABD ile şaşırtan ticaret!..
    30. Aksaray'da otomobil devrildi: 3 ölü, 4..
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Şirin Payzın'a çok sert tepki: Cahil, küstah, saldırgan
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Büyük kutlamanın ayrıntıları belli oldu! Gül ve Davutoğlu kutlamalara katılacak mı?
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Operasyon öncesi KORAL'a kardeş geldi... İşte TSK'nın müthiş yeni silahı!
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Gölbaşı ilçesinde su şebekesine sabotaj! Bayramda halkı susuz bıraktılar
    Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında çarpıcı açıklamalar!
    Ak Partili Mehmet Ali Şahin’den Ali Babacan, Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında çarpıcı açıklamalar!

    Günün Karikatürü

    11 Ağustos 2019
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Domatesler halka satılmak yerine çöpe atılıyor
    Beyaz Saray açıkladı! ABD desteğini resmen çekiyor
    Beyaz Saray açıkladı! ABD desteğini resmen çekiyor