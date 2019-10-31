Gündeme bomba gibi düşen sözler! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde MİT’in alternatifi kuruldu
Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın alternatifinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kurulduğunu söyledi.
Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.
Fatin Dağıstanlı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde MİT’in alternatifi bir yapının kurulduğunu söyledi. Programın ilgili bölümü şu şekilde: