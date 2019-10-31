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Siyaset

Gündeme bomba gibi düşen sözler! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde MİT’in alternatifi kuruldu

Akit TV sunucusu Fatin Dağıstanlı, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın alternatifinin Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde kurulduğunu söyledi.

2019-10-31 12:44:00 -
Gündeme bomba gibi düşen sözler! Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde MİT’in alternatifi kuruldu

Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait çarpıcı bir iddia gündeme getirildi.

Fatin Dağıstanlı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde MİT’in alternatifi bir yapının kurulduğunu söyledi. Programın ilgili bölümü şu şekilde:

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Yorumlar

Tata Tonga

komedi... ankara belediyesi edirnede, antalya da ya da amerikada istihbari çalışma mı yapacakmış? Fatih dağıstanlı mit kanunu nu okumuş mu? açın internete mit kanunu okuyun! mit miş? akit zaytungu geçti...
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Tata Tonga

bak fatih dağıstanlı. ben üşenmedim internetten araştırdım. sen de bi zahmet mit kanunu nu oku. insanlar araştırsın, incelesin, bilsin. bilmemek ayıp değil, araştırmamak, öğrenmemek, incelememek ayıptır. 
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