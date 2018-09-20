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Gündeme bomba gibi düşen öneri! CHP hisseleri bu yasayla devredilebilir

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aslan Delice, CHP'nin Türkiye İş Bankası'nda bulunan hisselerinin tek bir yasayla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilebileceğini söyledi.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:47
Gündeme bomba gibi düşen öneri! CHP hisseleri bu yasayla devredilebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Türkiye İş Bankası'ndaki hisselerinin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi gerektiği açıklamasını değerlendiren Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aslan Delice, CHP'nin hisselerinin Hazine'ye ait olduğunu belirterek çıkarılacak tek maddelik bir yasa ile devrin gerçekleşebileceğini söyledi.

Aslan Delice, "Bu konuyu 2 yıl önce tezimde ele almıştım. Bu hisseler bence Hazine'ye ait. Dolayısıyla çıkarılacak tek maddelik bir yasa ile bu hisselerin Hazine'ye devri gerçekleştirilir ve böylece sorun kökünden çözülür" dedi.

"SİYASİ PARTİLER KANUNUNA AYKIRIDIR"

İki yıl önce yazdığı doçentlik tezinde CHP ile Türkiye İş Bankası arasındaki ilişkiye değindiğini söyleyen Delice, "CHP'nin yüzde 28 hisse karşılığında 4 yönetim kurulu üyesini ataması siyasi partiler kanununa aykırıdır. Bu konu sadece 'temettü alınmıyor' şeklinde geçiştirilecek bir konu değil. Çünkü hem kanun hem Amerikan Yüksek Mahkemesi sermaye ve parti ilişkisini yasaklıyor. Amerikan Yüksek Mahkemesi bir kararında diyor ki 'Partiler sermaye biriktirmek veya kar etmek için değil düşünce biriktirmek için kurulurlar.' Dolayısıyla bu ilişki hem yasal açıdan hem de hukuken kopartılması gereken bir ilişkidir" diye konuştu.

"SORUN KÖKÜNDEN ÇÖZÜLÜR"

Temettü alınmamasının yeterli olmadığını belirten Delice, "Çünkü İş Bankası Türkiye'nin en büyük sınai ve finans komplekslerinden biri. Böylesine büyük bir finans kompleksinin bir partiyle ilişkili olması rekabet hukukuna ve partiler arasındaki hukuka aykırıdır. Çünkü siz böylesine büyük bir finans devinin yönetiminde yer aldığınızda o finans devinin personel politikasını, yayın politikasını, reklam bütçesini denetlersiniz ve yönlendirirsiniz. Dolayısıyla bu diğer partiler aleyhine açık bir rekabet bozan ortam olur ve dezavantaj oluşturur" ifadelerinde bulundu.

Sorunun çok karmaşık olmadığını da sözlerine ekleyen Delice, "Bana göre İş Bankası'ndaki CHP hisseleri zaten Hazine'ye aittir. Dolayısıyla çıkarılacak tek maddelik bir yasa ile bu hisselerin Hazine'ye devri gerçekleştirilir ve böylece sorun kökünden çözülür" dedi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:47
  1. Türkiye İş Bankası
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  4. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  5. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
  6. Amerikan Yüksek Mahkemesi
  7. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Aslan Delice

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  • ahmetahmet29 dk önce
    tek derdiniz CHP hissleri değilmi..... 
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş53 dk önce
    %28 chpkk %40 sendika munzam hisseleri eşittir iş bankası patronluğu vede yönetim kurulunda chpkk idaresidir. tc içindeki hıristiyan bilhassa yahudileri çok sıkı denetleyin. chpkk hıristiyanların kurduğu bilhassa yönetiminde yahudilerin türk isimleri altında yönettikleri partidir. atatürkçülük maskeleridir. Nasıl ki dini ve dini duyguları istismar edenler varsa Atatürkü ve onun fikirlerinide istismar edenler var bu chpkk dır. chpkk bilhassa bu yahudilerin destekledikleri vede türk isimleri altında yönetttikleri partidir. bunlar chpkk dan temizlenmedikçe chpkk özüne dönemez. müslüman chpkk lılar uyanık olun.
  • kamil hoşoğlukamil hoşoğlu1 sa önce
    Hortum şebekesinin hortumunu kesmek anlamına gelir.
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