GÜNDEM ÖZETİNE EK
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/13.30/14.00)
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/13.30/14.00)
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