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Aktüel GÜNDEM ÖZETİNE EK
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Yeniakit Publisher
2020-12-26 08:28:00 -
GÜNDEM ÖZETİNE EK

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile Ankara Gölbaşı Şehir Geçişi Açılış Töreni ve ETİ Maden Lityum Üretim Tesisi Açılış Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/13.30/14.00)

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