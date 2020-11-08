GÜNDEM ÖZETİNE EK
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplu açılış törenine katılacak.
(Kocaeli/13.30/15.30)
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli 7. Olağan İl Kongresi'ne ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek toplu açılış törenine katılacak.
(Kocaeli/13.30/15.30)
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